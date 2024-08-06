Taman Bunga Celosia Terbakar, Api Diduga Berasal dari Kompor Meledak

KEBAKARAN hebat di kawasan wisata Taman Bunga Celosia, di Jalan Wisata Candi Gedong Songo KM 0.5, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Semarang, Jawa Tengah rupanya berawal dari bangunan pujasera Snail Café.

Penyebab kebakaran yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIB itu diduga akibat percikan api dari kompor yang ada pada salah satu gerai di bangunan tersebut.

(Foto: iNews/Lurisa Lulu)

“Berdasarkan keterangan karyawan, saat memasak tiba-tiba muncul letupan api dari kompor. Kemudian api membakar kabel listrik dan lampu-lampu, ada bunyi ledakan itu diduga dari bohlam lampu yang meledak,” ungkap Kepala BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan kepada wartawan, Selasa (6/8/2024) malam.

Beruntung si jago merah berhasil dijinakkan hanya dalam waktu 30 menit saja. Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.