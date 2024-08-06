Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Taman Bunga Celosia Terbakar, Api Diduga Berasal dari Kompor Meledak

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |23:00 WIB
Taman Bunga Celosia Terbakar, Api Diduga Berasal dari Kompor Meledak
Taman Bunga Celosia terbakar hebat (Foto: iNews/Lurisa Lulu)
A
A
A

KEBAKARAN hebat di kawasan wisata Taman Bunga Celosia, di Jalan Wisata Candi Gedong Songo KM 0.5, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Semarang, Jawa Tengah rupanya berawal dari bangunan pujasera Snail Café.

Penyebab kebakaran yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIB itu diduga akibat percikan api dari kompor yang ada pada salah satu gerai di bangunan tersebut.

Taman Bunga Celosia terbakar hebat(Foto: iNews/Lurisa Lulu)

“Berdasarkan keterangan karyawan, saat memasak tiba-tiba muncul letupan api dari kompor. Kemudian api membakar kabel listrik dan lampu-lampu, ada bunyi ledakan itu diduga dari bohlam lampu yang meledak,” ungkap Kepala BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan kepada wartawan, Selasa (6/8/2024) malam.

Beruntung si jago merah berhasil dijinakkan hanya dalam waktu 30 menit saja. Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement