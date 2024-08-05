Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Rekomendasi Sleeper Bus buat Liburan ke Malang Berikut Harga Tiketnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |12:54 WIB
6 Rekomendasi Sleeper Bus buat Liburan ke Malang Berikut Harga Tiketnya
Rekomendasi sleeper bus buat liburan ke Malang berikut harga tiketnya (Foto: Instagram/@fainfo_bus)
6 REKOMENDASI sleeper bus buat liburan ke Malang berikut harga tiketnya berikut ini bisa jadi referensi Anda. Berwisata dari Jakarta ke Malang akan lebih efisien jika menggunakan transportasi darat. 

Namun waktu tempuh akan lebih lama sehingga membutuhkan kenyamanan sepanjang perjalanan. Untuk mendapatkan itu, salah satu yang bisa dilakukan adalah menggunakan bus sleeper.

Bus sleeper diciptakan dengan sejumlah keunggulan yang direkomendasikan untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Bus ini biasanya dilengkapi dengan beragam fasilitas mewah yang dapat memanjakan penumpang sepanjang perjalanan.

Saat ini, hampir seluruh perusahaan otobus (PO) menghadirkan bus sleeper untuk melayani rute Jakarta-Malang. Masing-masing menawarkan harga dan fasilitas yang berbeda. Berikut Okezone rekomendasikan sleeper bus trayek Jakarta-Malang.

6 rekomendasi sleeper bus buat liburan ke Malang herikut harga tiketnya

1. PO Juragan 99
Sejak menghadirkan bus layanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), PO Juragan 99 langsung menawarkan bus sleeper kepada calon penumpang. Tak tanggung-tanggung, bus yang disediakan memiliki fasilitas mewah layaknya hotel yang dapat membuat penumpang nyaman sepanjang perjalanan.

Menariknya lagi, armada bus ini juga menyediakan area khusus merokok di dalam kabinnya. Ruang ini didesain dengan sistem ventilasi khusus agar penumpang yang merokok tidak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

Setiap harinya, armada sleeper dengan rute Jakarta-Malang ini berangkat pada pukul 08.30 WIB. Titik keberangkatannya dimulai dari pool Juragan 99 Trans Jakarta dan berakhir di Pool Juragan 99 Malang. Harga tiket bus ini dibanderol mulai Rp650 ribu per orang.

Sleeper Bus Juragan 99(Foto: Instagram/@juragan99trans)

2. PO Gunung Harta Transport Solutions (GHTS)
PO GHTS menjadi salah satu pemain yang cukup lama di rute Jakarta-Malang. Keunggulan PO ini adalah selalu menyediakan bus dengan sasis tronton. 

Hal ini memberikan kenyamanan pada area kabin karena sasis dilengkapi suspensi udara yang dapat meredam jalan bergelombang dengan baik.

PO GHTS menawarkan bus single deck dan juga double decker atau bus tingkat untuk melayani perjalanan Jakarta-Malang. Terdapat pilihan kursi kelas eksekutif dan juga sleeper dalam satu bus.

Apabila tertarik menggunakan kelas sleeper PO GHTS, maka perlu merogoh kocek sebesar Rp430 ribu untuk keberangkatan dari Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan berakhir di Terminal Arjosari, Malang. Pembelian tiketnya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi pemesanan tiket bus maupun datang langsung ke kantor agen terdekat.

Sleeper Bus Harapan Jaya(Foto: Instagram/@tentrembusofficial)

3. PO Harapan Jaya
Perusahaan otobus yang menyediakan armada sleeper untuk rute Jakarta-Malang adalah PO Harapan Jaya yang memiliki ciri khas kuda sedang berlari bodinya. Bus sleeper yang disediakan biasanya menggunakan bodi Avante D2 garapan karoseri Tentrem.

Bus sleeper PO Harapan Jaya rute Jakarta-Malang berangkat pukul 18.00 WIB dari Terminal Grogol dan akan berhenti di Terminal Arjosari, Malang. Harga tiket dibanderol mulai Rp473 ribuan per penumpang, dengan pembelian aplikasi pemesanan tiket maupun agen Harapan Jaya terdekat.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
