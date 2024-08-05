Sandiaga Harap Tanjungpinang Fest 2024 Perkuat Pencapaian Target Wisatawan 2024

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pembukaan Tanjungpinang Fest 2024 yang merupakan salah satu event unggulan di Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih sebagai salah satu event dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kemenparekraf tahun 2024.

"Tanjungpinang Festival ini terpilih menjadi event terbaik nusantara yang masuk ke KEN 2024. Kepri (Kepulauan Riau) mengirimkan empat event menjadi event terbaik nusantara dan salah satunya adalah Tanjungpinang Festival ini," ungap Sandi pada Minggu tadi malam mengutip siaran pers Kemenparekraf.

Tanjungpinang Fest 2024 berlangsung di kawasan Kota Lama Tanjungpinang tepatnya di Jalan Merdeka dan Teuku Umar pada 5-11 Agustus 2024.

Event yang mengusung tema 'Dari Kenangan Menjadi Kenyataan' ini menghadirkan akulturasi seni budaya dan kreativitas yang bertujuan mendorong masyarakat dan generasi muda untuk kembali mengingat bahwa kawasan ini dulunya tersohor sebagai pusat peradaban Melayu dan perekonomian wilayah.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Sudah dikenal sebagai bandar perdagangan dan pelabuhan, bahwa Tanjungpinang kalau kita lihat memang pusatnya ini ada di Jalan Merdeka ini. Dan kalau kita lihat tahun 1875, suasananya seperti Singapura tempo dulu. Potensi historis wilayah Kota Tua ini budayanya amat layak untuk dieksplorasi menjadi daya tarik kunjungan wisata," paparnya.

Hal inilah yang kemudian menjadikan Tanjungpinang Fest bisa terpilih masuk dalam deretan event Karisma Event Nusantara Kemenparekraf tahun 2024.

Sebagai strategi kolaborasi Kemenparekraf bersama pemerintah daerah melalui penyelenggaraan event berkualitas yang bertujuan mempromosikan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatkan kunjungan wisatawan, memberdayakan potensi lokal, serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi.

"Tadi bertanya kenapa Tanjungpinang Fest bisa terpilih? Karena ada gabungan dari storynomics, ada pola perjalanan wisata, dan ada wawasan kecintaan terhadap Kota tua Tanjungpinang," tutur Sandi.

Mantan Ketua Kadin itu berharap kesuksesan Tanjungpinang Fest 2024 dapat memperkuat pencapaian target 1,5 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus).