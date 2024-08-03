Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Raline Shah Bagikan Momen Nikmati Air Terjun, Wajah Cantiknya Bikin Adem

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |00:32 WIB
Raline Shah Bagikan Momen Nikmati Air Terjun, Wajah Cantiknya Bikin Adem
Potret Raline Shah Main di Air Terjun. (Foto: Instagram)
A
A
A

RALINE Shah tengah menikmati momen liburannya di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bintang film 5 CM ini turut membagikan pesonanya selama berada di salah satu surga Indonesia ini.

Salah satunya pose Raline saat asyik berenang di Air Terjun Tenggedu, Sumba. Begitu menikmati alam Tanah Air, wanita 39 tahun ini begitu memukau di tengah alam dan deburan air terjun yang sejuk. “Tak ada tempat yang indah untuk berlari selain alam,” tulis Raline.

Penasaran, seperti apa pose cantik Raline Shah yang asyik menikmati air terjun di Sumba, NTT? Yuk simak potrernya dari akun Instagram, @ralineshah.

Pose Minum Air Kelapa
Raline Shah
Pertama ada pose Raline Shah saat asyik meminum air kelapa sembari berendam di air terjun tersebut.

Raline tampil cantik memukau dengan rambutnya yang dikepang. Dengan baju renang berwarna putih, Raline berpose di sungai tersebut semberi menikmati air kelapa yang menyegarkan.

Asyik Bertapa di Bebatuan
Raline Shah
Raline juga menghabiskan waktu untuk merilekskan diri di air terjun ini. Terlihat ia asyik bertapa di bebatuan dan membiarkan sinar matahari menyentuh kulitnya. 

Di belakang Raline nampak pemandangan air terjun yang indah. Ia merasa tenang dan damai menikmati pesona alam air terjun di Sumba ini.

Pose dengan Ibunda Tercinta
Raline Shah
Tak sendirian, Raline juga menikmati liburannya di Sumba bersama sang ibunda. Ia juga berpose bersama ibunda tercinta di air terjun tersebut.

Nampak Raline dan sang ibunda, Roseline Shah saling berpelukan di tepi sungai dan menikmati sejuknya aliran air terjun tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
