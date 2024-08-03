5 Hal yang Perlu Diperhatikan Orangtua saat Memilih Daycare, Cegah Kekerasan Anak

KEKERASAN pada balita di daycare kawasan Harjamukti, Depok, Jawa Barat masih jadi sorotan publik. MI, penjaga sekaligus pemilik daycare WS itu pun ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya balita yang dititipkan di daycare miliknya.

Kejadian ini tentu menjadi pembelajaran banyak pihak, khususnya orangtua. Mereka perlu lebih ekstra hati-hati sebelum memelih daycare atau pre-school untuk anak-anak. Daycare atau tempat penitipan anak sendiri dipercaya orangtua untuk menjaga dan memberikan edukasi kepada buah hati.

Di Indonesia sendiri, daycare juga menjadi sarana sekolah dini untuk anak-anak agar mereka bisa bermain, belajar dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orangtua sebelum memilih daycare yang tepat untuk buah hati. Penasaran? Yuk simak informasinya melansir Wee Care Pre Schools, Sabtu (3/8/2024).

1. Perhatikan Nomor Izin Operasional

Hal pertama ialah memerhatikan nomor izin operasional dari daycare yang akan dipilih. Bila Anda menemukan rekomendasi dari media sosial, pastikan untuk memeriksanya kembali lebih detail khususnya nomor izin operasional tersebut. Anda juga perlu mendatangi langsung daycare tersebut untuk melihat bagaimana bangunan dan juga lingkungan dan seluruh kegiatan di tempat tersebut.

Hal yang wajib diperhatikan orangtua sebelum menitipkan anaknya di layanan daycare. (Foto: Freepik)

2. Program Pembelajaran

Kemudian soal program pembelajaran dari daycare yang akan Anda pilih. Cari tahu pelajaran apa yang diajarkan dan apakah pelajaran tersebut sesuai dengan usia si kecil. Tanyakan apa tujuan mereka dalam mengajar dan apakah program tersebut disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Anda juga perlu memastikan bahwa ada cukup waktu untuk bermain karena bermain sangat penting untuk pertumbuhan holistik anak-anak.

3. Lingkungan sekolah

Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan saat memilih tempat daycare adalah lingkungan sekolah. Pilih pusat penitipan anak dengan lingkungan yang hangat dan ramah. Pastikan lokasinya juga aman untuk anak-anak. Cari tahu apakah sekolah tersebut memiliki prosedur keselamatan dan keamanan untuk melindungi siswanya. Untuk itu, Anda perlu meluangkan waktu untuk melihat hal-hal ini saat survey mencari daycare