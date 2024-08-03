Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Hal yang Perlu Diperhatikan Orangtua saat Memilih Daycare, Cegah Kekerasan Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |21:00 WIB
5 Hal yang Perlu Diperhatikan Orangtua saat Memilih Daycare, Cegah Kekerasan Anak
Hal yang wajib diperhatikan orangtua sebelum menitipkan anaknya di layanan daycare. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEKERASAN pada balita di daycare kawasan Harjamukti, Depok, Jawa Barat masih jadi sorotan publik. MI, penjaga sekaligus pemilik daycare WS itu pun ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya balita yang dititipkan di daycare miliknya.

Kejadian ini tentu menjadi pembelajaran banyak pihak, khususnya orangtua. Mereka perlu lebih ekstra hati-hati sebelum memelih daycare atau pre-school untuk anak-anak. Daycare atau tempat penitipan anak sendiri dipercaya orangtua untuk menjaga dan memberikan edukasi kepada buah hati. 

Di Indonesia sendiri, daycare juga menjadi sarana sekolah dini untuk anak-anak agar mereka bisa bermain, belajar dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orangtua sebelum memilih daycare yang tepat untuk buah hati. Penasaran? Yuk simak informasinya melansir Wee Care Pre Schools, Sabtu (3/8/2024).

1. Perhatikan Nomor Izin Operasional

Hal pertama ialah memerhatikan nomor izin operasional dari daycare yang akan dipilih. Bila Anda menemukan rekomendasi dari media sosial, pastikan untuk memeriksanya kembali lebih detail khususnya nomor izin operasional tersebut. Anda juga perlu mendatangi langsung daycare tersebut untuk melihat bagaimana bangunan dan juga lingkungan dan seluruh kegiatan di tempat tersebut.

Hal yang wajib diperhatikan orangtua sebelum menitipkan anaknya di layanan daycare. (Foto: Freepik)
Hal yang wajib diperhatikan orangtua sebelum menitipkan anaknya di layanan daycare. (Foto: Freepik)

2. Program Pembelajaran

Kemudian soal program pembelajaran dari daycare yang akan Anda pilih. Cari tahu pelajaran apa yang diajarkan dan apakah pelajaran tersebut sesuai dengan usia si kecil. Tanyakan apa tujuan mereka dalam mengajar dan apakah program tersebut disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Anda juga perlu memastikan bahwa ada cukup waktu untuk bermain karena bermain sangat penting untuk pertumbuhan holistik anak-anak.

3. Lingkungan sekolah

Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan saat memilih tempat daycare adalah lingkungan sekolah. Pilih pusat penitipan anak dengan lingkungan yang hangat dan ramah. Pastikan lokasinya juga aman untuk anak-anak. Cari tahu apakah sekolah tersebut memiliki prosedur keselamatan dan keamanan untuk melindungi siswanya. Untuk itu, Anda perlu meluangkan waktu untuk melihat hal-hal ini saat survey mencari daycare

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/338/3043333/daycare_di_depok-wNcq_large.jpg
Sakit Usai Ditangkap, Meita Pemilik Daycare di Depok Dibantarkan ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/338/3043110/pelaku_penganiaya_bayi_di_daycare-OPhn_large.jpg
Polisi Sebut Penganiaya Dua Balita di Daycare Depok sebagai Pemilik dan Pengasuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/338/3042899/ayah_bayi_korban_penganiayaan_di_daycare_depok-svaG_large.jpg
Sambangi Bareskrim, Ayah Bayi Korban Penganiayaan di Daycare Depok Menangis Minta Kasusnya Diatensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/612/3042889/tips_memilih_daycare_untuk_anak_yang_tepat_dan_aman-jvtl_large.jpg
Tips Memilih Daycare untuk Anak yang Tepat dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042888/orang_tua_anak_korban_penganiayaan_di_daycare_depok-uMEg_large.jpg
Minta Atensi Khusus, Orang Tua Bayi Korban Penganiayaan di Daycare Depok Ngadu ke Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/612/3042863/kelebihan_dan_kekurangan_daycare-r1ct_large.jpg
Kelebihan dan Kekurangan Daycare
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement