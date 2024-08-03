Personel Westlife Hadir di Ulang Tahun Anak Berusia 1 Tahun, Netizen: Sultan Ini Mah!

BARU-baru ini publik dihebohkan dengan mewahnya pesta ulang tahun bocah yang baru berusia satu satu tahun. Bagaimana tidak, pesta ulang tahunnya digelar meriah di salah satu hotel bintang lima di Jakarta dan turut mengundang salah satu personel Westlife, Brian McFadden.

Momen itu viral usai diunggah akun TikTok, @j37ernanda. Terlihat sosok Bryan Westlife tampil dengan meriah menghibur para tamu undangan di acara pesta ulang tahun tersebut.

“Pertama kali di Indonesia nyanyi di acara ulang tahun anak berusia satu tahun,” tulis akun tersebut.

Nampak Bryan tampil kasual dan memberikan penampilannya yang maksimal. Bryan juga membawakan sederet lagu hits Westlife salaj satunha If I Let You Go. Nampak para tamu undangan khususnya para orangtua dari anak-anak yang hadir begitu menikmati penampilan Brian Westlife. Mereka ramai-ramai mendekati Brian dan bernyanyi bersama.

Personel Westlife hadir di ulang tahun anak berusia 1 tahun. (Foto: TikTok @j37ernanda)

Terlihat emak-emak tamu undangan di acara pesta ulang tahun ini begitu senang bisa bernyanyi bersama Brian. Mereka juga asyik berfoto bareng dan bernostalgia dengan lagu-lagu Westlife. Tak hanya itu, pesta hari jadi bocah berusia satu tahun ini pun juga didekorasi super mewah. Pesta ulanh tahun tersebut rupanya merupakan acara dari anak TikToker, Cynthia Tan juga diketahui berprofesi sebagai desainer gaun pengantin.