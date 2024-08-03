Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jessica Iskandar Masukan sang Anak Pre School di Usia 2 Tahun, Ini Alasannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |18:22 WIB
Jessica Iskandar Masukan sang Anak Pre School di Usia 2 Tahun, Ini Alasannya
Jessica Iskandar dan keluarga kecilnya. (Foto: Instagram @inijedar)
A
A
A

ARTIS Jessica Iskandar memilih untuk memasukkan sang anak Don Azaiah Jan Verhaag pre school. Padahal usia sang anak masih dua tahun. Rupanya alasan Jessica Iskandar melakukan hal tersebut dikarenakan anak pertama dari pernikahannya dengan Vincent Verhaag itu sangat aktif. 

"Karena kebetulan anak aku kan itu aktif, terus kayak seneng banget belajar, seneng banget nanya, ngobrol gitu. Jadi ketika masuk sekolah aku harapannya anak itu bisa bersosialisasi, bisa belajar lebih banyak gitu," kata Jessica Iskandar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, dengan masuk pre school sang putra juga menjadi lebih mandiri dan juga mulai mengerti disiplin.

"Terus kayak lebih mandiri juga kan, karena kan di sekolahnya belajar makan sendiri, belajar bawa pakai sepatu sendiri gitu. Jadi lebih mandiri gitu tujuannya," kata Jessica Iskandar.

Jessica Iskandar dan keluarga kecilnya. (Foto: Instagram @inijedar)
Jessica Iskandar dan keluarga kecilnya. (Foto: Instagram @inijedar)

"Tapi kalau sekolahnya sendiri cuma sebentar. Sehari tuh kayak tiga jam, dua setengah jam," ujarnya.

Untuk lokasi sekolahnya, perempuan yang akrab disapa Jedar ini sengaja memilih sekolah dengan jarak yang tidak jauh dari kediamannya.

"Pokoknya dalam jangkauan 30 menit lah pas macet gitu. Jadi nggak lebih dari itu, soalnya buat aku kan namanya anak kan masih kecil, jadi kalau ada apa-apa tuh aku bisa cepet gitu samperin. Jadi biar jangan jauh-jauh, kalau jauh-jauh nanti kan udah kena Jakarta kan macet. Kalau terlalu jauh nanti bahaya," kata Jessica Iskandar.
 

(Leonardus Selwyn)

      
