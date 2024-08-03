Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Suho EXO Makan Burger dari Restoran Pro Israel, Dapat Sentilan Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |11:00 WIB
Suho EXO Makan Burger dari Restoran Pro Israel, Dapat Sentilan Netizen
Suho Exo unggah postingan makan burger di restoran pro Israel. (Foto: X @tanyakanrl)
A
A
A

IDOL Korea, Suho EXO bikin heboh netizen lantaran mengunggah foto burger yang disebut dari restoran cepat saji yang pro Israel. Personel EXO ini mengunggah foto tersebut disalah satu kolom percakapan yang kini viral di media sosial.

Momen viral itu diunggah akun X, @tanyakanrl. Terlihat Suho membagikan foto burger tersebut dan mengatakan dirinya sudah lama tak makan menu di restoran tersebut.

“Aku makan McDonald’s untuk pertama kalinya dalam setahun dan enam bulan,” tulis Suho EXO.

Suho mengatakan dirinya terakhir makan burger tersebut yakni tahun lalu di Gyeongju, Korea Selatan. Idol 33 tahun ini seolah rindu dan ingin menyantap burger dari restoran tersebut. Dalam postingan itu, terlihat pula pria diduga Suho EXO tengah berada di restoran cepat saji yang pro Israel ini. Tampak pria itu mengenakan kemeja dan topi dan berada di dalam restoran yang pro Israel ini.

Suho Exo unggah postingan makan burger di restoran pro Israel. (Foto: X @tanyakanrl)
Suho Exo unggah postingan makan burger di restoran pro Israel. (Foto: X @tanyakanrl)

“Padahal sebelumnya pernah terang-terangan bersuara tentang humanity, tapi kenapa kamu malah makan mukidi (McDonalds). Please guys keep boycotting,” tulis akun tersebut.

