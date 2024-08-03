Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Punya Wajah Glass Skin yang Kenyal? Cukup Gunakan 3 Skincare Ini!

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |16:00 WIB
Punya Wajah Glass Skin yang Kenyal? Cukup Gunakan 3 Skincare Ini!
Skincare ini bikin wajah glass skin yang kenyal. (Foto: Soulyu)
A
A
A

PENGEN gak sih punya wajah glass skin tapi yang kenyal? Pastinya banyak yang mau. Tapi biasanya kalau ingin memiliki wajah glass skin, tahap skincarenya pasti banyak. 

Jangan khawatir, karena kalian bisa dapetin glass skin hanya dengan tiga skincare saja loh! Yuk simak, beberapa tahap skincare berikut yang bisa kalian ikuti untuk mendapatkan glass skin yang kenyal berikut ini:

1. Soulyu Intensive Purifying Cleanser

Gunakan Intensive Purifying Cleanser dengan kandungan Moist 24 ™️ 0,5 persen, Glycolic Acid 2,88 persen, Niacinamide 0,5 persen, Probiotics III 1 persen, dan Hyaluronic Acid yang dapat mengeksfoliasi kulit, mencerahkan kulit, meredakan jerawat, menghambat produksi melanin, sebagai anti inflamasi pada kulit yang rusak akibat sinar UV, membuat kulit terasa lebih sehat dan kenyal, mengurangi tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus dan kerutan, sebagai vitamin B3 dan antioksidan, dan mengunci kelembapan di dalam lapisan kulit sehingga membuat kulit terhidrasi dan mencegah kekeringan. 

Skincare ini bikin wajah glass skin yang kenyal. (Foto: Soulyu)
Skincare ini bikin wajah glass skin yang kenyal. (Foto: Soulyu)

Ambil face wash atau cleanser secukupnya, kemudian gunakan pada kulit wajah yang basah, pijat dengan gerakan memutar pada seluruh area kulit wajah, dan bilas dengan air hingga bersih.

2. Soulyu Intensive Brightening Complex Serum

Selanjutnya gunakan Intensive Brightening Complex Serum yang mengandung White Gen ™️ 2 persen, Alpha Arbutin 2 persen, Hyacross TL-100 1 persen, dan Probiotics III 1 persen. Kandungannya bisa mencerahkan kulit, menghambat proses produksi melanin, meratakan warna kulit, mengurangi munculnya area gelap, melembabkan, dan meningkatkan pelindung alami kulit. Tekan satu hingga tiga tetes serum ke tangan kalian, oleskan dengan lembut pada kulit wajah kemudian ratakan. Biarkan serum meresap ke dalam kulit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
