HOME WOMEN BEAUTY

3 Manfaat Face Wash yang Bisa Eksfoliasi, Salah Satunya Mampu Ratakan Warna Kulit

Sabtu, 03 Agustus 2024 |14:00 WIB
3 Manfaat Face Wash yang Bisa Eksfoliasi, Salah Satunya Mampu Ratakan Warna Kulit
Manfaat face wash yang bisa eksfoliasi. (Foto: Soulyu)
EKSFOLIASI merupakan sebuah langkah dalam skincare yang dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran dari permukaan kulit. Untuk bisa melakukan langkah ini, biasanya membutuhkan produk dengan formula yang dapat mengeksfoliasi seperti serum, toner, atau jika kalian ingin lebih praktis bisa menggunakan face wash yang terdapat kandungan eksfoliasinya.

Ingin tahu apa saja manfaat dari face wash yang bisa eksfoliasi? Berikut adalah penjelasannya:

1. Membersihkan Pori-Pori

Pori-pori yang tersumbat oleh minyak dan kotoran bisa menyebabkan jerawat dan komedo. Face wash yang bisa eksfoliasi membantu membersihkan pori-pori secara mendalam, mencegah timbulnya masalah kulit tersebut.

2. Mengangkat Sel Kulit Mati

Sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit bisa membuat kulit terlihat kusam dan tidak sehat. Face wash yang mengandung bahan eksfoliasi dapat membantu mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit terlihat lebih segar dan cerah.

Manfaat face wash yang bisa eksfoliasi. (Foto: Soulyu)
Manfaat face wash yang bisa eksfoliasi. (Foto: Soulyu)

3. Meratakan Warna Kulit

