Resep Sus Kering Cokelat, Cocok Jadi Camilan Lezat di Akhir Pekan

AKHIR pekan jadi momen pas untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Anda bisa melakukan kegiatan seru seperti menonton film hingga masak-masak bersama.

Untuk menemani akhir pekan ini, tak ada salahnya untuk membuat camilan manis yang lezat untuk keluarga. Salah satunya ialah sus kering coklat yang garing dan nikmat. Tekstur sus yang garing dengan krim coklat lumer di dalamnya pasti disukai anak-anak. Lezatnya camilan ini bisa menambah keseruan akhir pekan Anda meski di rumah aja.

Penasaran, seperti apa resep sus kering coklat yang lumer dan cocok jadi camilan akhir pekan? Yuk coba dari akun Instagram, @luvitaho, Sabtu (3/8/2024).

Resep sus kering cokelat. (Foto: Instagram @luvitaho)

Resep Sus Kering Cokelat

Adonan sus:

160 gr air

60 gr mentega

7 gr gula

3 gr garam

1/2 sdt vanilla

80 gr tepung serba guna

1/2 sdt baking powder

2 butir telur

Filling coklat :