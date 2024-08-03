AKHIR pekan jadi momen pas untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Anda bisa melakukan kegiatan seru seperti menonton film hingga masak-masak bersama.
Untuk menemani akhir pekan ini, tak ada salahnya untuk membuat camilan manis yang lezat untuk keluarga. Salah satunya ialah sus kering coklat yang garing dan nikmat. Tekstur sus yang garing dengan krim coklat lumer di dalamnya pasti disukai anak-anak. Lezatnya camilan ini bisa menambah keseruan akhir pekan Anda meski di rumah aja.
Penasaran, seperti apa resep sus kering coklat yang lumer dan cocok jadi camilan akhir pekan? Yuk coba dari akun Instagram, @luvitaho, Sabtu (3/8/2024).
Resep Sus Kering Cokelat
Adonan sus:
Filling coklat :