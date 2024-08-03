7 Potret Cantik Angela Tanoesoedibjo yang Kini Jadi Ketua Umum Partai Perindo, Auranya Berkelas!

NAMA Angela Tanoesoedibjo tentu sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Selain dikenal sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, dia juga saat ini resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo.

Angela menggantikan posisi sang ayah, Hary Tanoesoedibjo yang sebelumnya memimpin partai berlambang Burung Garuda tersebut. Kini, nama Angela Tanoesoedibjo semakin sukses mencuri perhatian berkat kiprahnya dari seorang pebisnis media, hingga terjun ke dunia politik.

Tidak sedikit yang juga terpukau dengan pesona dari ibu dua anak itu. Nah, berikut beberapa potret cantik dari Angela Tanoesoedibjo, melansir dari akun Instagramnya, @angelatanoesoedibjo.

1. Potret cantik jadi wakil menteri pariwisata

Potret cantik Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Instagram @angelatanoesoedibjo)

Sebagai Wamenparekraf, Angela sendiri kerap memiliki segudang kesibukan. Namun, ia selalu tak pernah gagal tampil cantik. Misalnya, dalam potret berikut, ketika ia sedang mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI. Pesona cantiknya tampak tetap terpancar meski sedang sibuk berbincang dengan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

2. Potret cantik saat ke lapangan

Potret cantik Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Instagram @angelatanoesoedibjo)

Sebelum resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo, Angela sendiri memang kerap aktif ikut dalam kegiatan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu. Salah satunya bisa terlihat dari potret berikut.

Meski sedang turun ke lapangan langsung, pesona cantik Angela tampak tetap terpancar saat dia menyapa warga dengan senyum manisnya.