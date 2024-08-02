Tampilan Hot Oliolie, Model Majalah Dewasa asal Bali yang Banting Stir Jadi Penyanyi

NI Komang Julianti alias Oliolie merupakan seorang model majalah dewasa asal Bali yang memiliki penampilan seksi. Setelah jarang muncul menjadi cover majalah dewasa dia pun kini mencoba menjadi penyanyi.

Ya, gadis asal Pulau Dewata ini memang memiliki paras cantik dan menawan. Melalui postingannya di Instagram juga banyak membagikan potret cantik dan seksi.

Salah satunya memakai bandeau dan rok mini warna pink, dia pun berpose dengan gaya yang menggoda. Berikut ulasannya dari Instagram @oli_oliee.

Pose pamer ketek



Potret Oli tampil seksi pakai bandeau dan bawah minim warna pink. Dia pose mengangkat kedua tangan seakan memamerkan ketiaknya. Pose Oli hot banget.

"Sangat memabukkan," kata @akira***

Cantik dengan makeup tebal



Di foto ini Oli terlihat cantik dengan makeup tebal. Makeup yang dia pakai menggunakan warna pink dibagian lipstik dan eyeshadow. Sementara itu rambut panjangnya digerai bergelombang. Dia pose dengan ekspresi wajah fierce sambil menunjukkan rahangnya yang tegas.