HOME WOMEN LIFE

Mingyu SEVENTEEN Akhirnya Resmi Jadi Brand Ambassador Dior

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |20:02 WIB
Mingyu SEVENTEEN Akhirnya Resmi Jadi Brand Ambassador Dior
Mingyu SEVENTEEN Jadi BA Dior. (Foto: Instagram)
A
A
A

SALAH satu Anggota SEVENTEEN, Mingyu, akhirnya resmi ditunjuk sebagai duta merek baru rumah mode mewah Prancis Dior. Kabar baik ini diumumkan langsung oleh Dior.

"Ikon K-Pop dan anggota SEVENTEEN Mingyu telah bergabung dengan kami sebagai duta merek Dior," tulis Dior dalam sebuah pernyataan.

“Mingyu dengan sempurna mewujudkan kreativitas unik House of Dior, yang terus-menerus ditafsirkan ulang oleh Kim Jones, direktur artistik koleksi pria Dior. Nantikan kolaborasi spesial antara Dior dan Mingyu, di mana keberanian dan kreativitas berpadu sempurna," tambah keterangan tersebut.
Mingyu SEVENTEEN
Sebagai duta merek, Mingyu akan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas promosi, kampanye periklanan, dan acara yang diselenggarakan oleh Dior di seluruh dunia. Hal tersebut diyakini akan turut memperkuat citra Dior sebagai merek yang memadukan kemewahan, inovasi, dan tren terkini di dunia fashion.

Kehadiran Mingyu di keluarga Dior bukanlah hal baru. Sebelumnya, ia menjalin hubungan khusus dengan merek mewah ini sebagai "Friend of the House". Selama mengambil peran tersebut, Mingyu rutin tampil di berbagai acara eksklusif Dior.
Mingyu SEVENTEEN
Salah satu momen paling berkesan adalah partisipasinya dalam peragaan koleksi wanita Dior's Fall/Winter 2024 di Paris Fashion Week Februari lalu. Penampilannya yang memukau dengan desainnya yang ramping dan modern telah menarik perhatian dunia.

Dengan penunjukannya sebagai duta merek, Mingyu akan bergabung dengan beberapa bintang K-pop lainnya yang mewakili Dior, termasuk Jisoo BlackPink, Jimin BTS, dan Haerin NewJeans. Kedatangan Mingyu juga akan menggantikan Cha Eun-woo ASTRO yang sebelumnya memegang peran tersebut sebelum bergabung dengan Saint Laurent.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
