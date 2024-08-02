Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesona Atlet Tembak asal Korea Kim Ye Ji, Kerap Bawa Boneka Gajah ketika Tanding

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:08 WIB
Pesona Atlet Tembak asal Korea Kim Ye Ji, Kerap Bawa Boneka Gajah ketika Tanding
Atlet Penembak Kim Ye Ji. (Foto: X)
ATLET tembak asal Korea Selatan, Kim Ye Ji mendadak jadi perbincangan publik dan viral di media sosial. Hal ini bermula dari pesonanya saat tanding menembak di pertandingan Olimpiade Paris 2024.

Sosok Ye Ji pun menjadi sorotan lantaran auranya yang begitu memesona dan bikin terpana para netizen. Gaya cool Ye Ji saat menembak ini berhasil bikin netizsn salfok dan dibuat terpesona olehnya.

Salah satu momen itu dibagikan akun X, @historyinmemes. Nampak Ye Ji  terlihat kece saat mengambil ancang-ancang untuk menembak.

Kim Ye Ji

“Paling ‘vibes karakter utama’ yang pernah saya lihat,” tulis akun tersebut.

Video tersebut memerlihat Ye Ji yang begitu kece saat berpose menembak dengan jaket hitam berlambang bendera Korea Selatan. Ia pun mengenakan topi dan kacamata pelindung yang membuat penampilannya semakin kece.

Mimik wajah Kim Ye Ji yang fierce juga menambah aura mahal pada dirinya dan langsung bikin netizen terpesona. Kim Ye Ji pun bisa menyelesaikan sesi menembak itu dengan auranya yang elegan.

Kim Ye Ji

Tidak hanya itu, netizen juga dibuat salfok dengan outfit-nya. Dia kerap menggunakan topi bisbol, penutup mata. Tapi, yang paling khas adalah Kim Yeji membawa boneka gajah berwarna abu-abu yang diikatkan di pinggangnya.

Boneka gajah itu pun diikat di pinggang sebelah kiri, ketika Kim Yeji menembak dengan tangan kanannya. Ternyata, boneka tersebut adalah milik anak perempuan Kim Yeji, yang menjadi penyemangat sekaligus jimat baginya.

 

