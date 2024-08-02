Begini Potret POV Nonton Bola di Gunung saat Berkabut, Netizen: Kayak Kota Saranjana

MENONTON pertandingan sepak bola di lapangan bola adalah hal yang biasa dan umum. Tapi, apa jadinya jika Anda menyaksikan pertandingan sepak bola di atas gunung yang tengah berkabut?

Inilah kejadian unik yang diunggah potretnta oleh netizen pemilik akun TikTok, @dlpmwl. Dalam video tersebut, di awalnya memperlihatkan seorang pria tengah berada suatu tanah lapang yang berada di atas gunung, berniat hendak menonton sepak bola namun kondisi kabutnya begitu tebal.

“POV nonton bola di gunung,” tulis akun tersebut.

Dari video itu, terlihat kabut begitu tebal menyelimuti area lapangan tersebut. Tebalnya kabut ini bahkan membuat jarak pandang sangat rendah, bahkan sangat tak memungkinkan untuk menonton apalagi melakukan pertandingan sepak bola.

Terlihat kondisi lapangan yang benar-benar berkabut dan tak bisa disaksikan oleh masyarakat.

“Nonton kabut,” tambah akun tersebut.