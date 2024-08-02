Capricorn hingga Aries, 3 Zodiak Suka Menantang dan Mendorong Diri Sendiri

SEBAGIAN orang lebih memilih dan suka hidup di zona nyaman, dan tak mau keluar dari situ. Nah, beberapa yang lainnya justru kontras, karena cenderung gigih bahkan bersikeras untuk terus menantang diri sendiri demi mencapai tujuan baru dan merasa puas.

Pribadi yang siap keluar dari zona nyaman untuk mengambil tanggung jawab baru dan mencoba petualangan memicu adrenalin. Sedikit banyak karakter seperti ini, diketahui dimiliki oleh tiga zodiak berikut ini, baca ulasan singkatnya berikut ini, seperti dilansir dari Pink Villa, Sabtu (3/8/2024)

1. Capricorn: Para pemilik zodiak ini disebut tidak akan menutup mata sebelum mereka keluar dari zona nyamannya dan menantang diri sendiri agar bisa lebih baik .

Baik itu berbicara dengan orang asing yang tampak mengintimidasi atau mencari bimbingan dari orang lain yang dikagumi, demi untuk menambah pengetahuan, mereka bersemangat untuk melakukan semuanya.