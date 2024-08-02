Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Selalu Serius Tiap Berpacaran, Taurus Nomor 1

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |20:00 WIB
3 Zodiak Selalu Serius Tiap Berpacaran, Taurus Nomor 1
Zodiak Selalu Serius Tiap Berpacaran (Foto: Gpointstudio/Freepik_
A
A
A

DARI aspek astrologi, ada beberapa tanda  zodiak yang secara karakter alaminya punya pendekatan yang matang terhadap cinta. Jadi, ketika mereka mau berkomitmen, maka mereka mengambil pandangan serius untuk  mencari pasangan yang ideal bagi dirinya.

Tipe orang yang sangat menghargai komitmen dan melihat dating atau pacaran sebagai jalan dan proses untuk menemukan pasangan seumur hidup. Bagi mereka, bertemu punya pacar baru bukan sekadar kesenangan santai atau eksplorasi.

Dilansir dari Pink Villa, Sabtu (3/8/2024) ini dia tiga zodiak yang selalu serius ketika berpacaran.

1. Taurus: Saat melajang, si Taurus memang tipe yang suka bersikap genit. Namun begitu berkomitmen, mereka biasanya berkomitmen untuk jangka panjang, memprioritaskan hubungan asmara yang kuat, fokus dan stabil.

Buat si Taurus, berpacaran dengan serius adalah cara terbaik untuk menemukan persahabatan, cinta, dan  calon pasangan hidup.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744//zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281//stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement