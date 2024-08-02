3 Tips Mudah Bilang Tidak Tanpa Bikin Orang Lain Tersinggung

Tips Mudah Bilang Tidak Tanpa Perlu Menyinggung Orang Lain (Foto: Benzoix/Freepik)

BILANG tidak alias say NO, entah itu dalam lingkungan pribadi atau pun pekerjaan professional terkadang memang sulit alias tak semudah kelihatannya. Bahkan bisa menjadi suatu tantangan sulit bagi sebagian orang.

Salah satu faktornya, karena merasa sungkan, tidak enak, dan takut orang lain tersinggung. Padahal, sejatinya setiap orang harus bisa belajar untuk bilang tidak, menolak permintaan dengan baik.

Ini sangat penting untuk menjaga batasan dan hubungan personal dan professional yang lebih sehat dan juga demi kebaikan diri sendiri. Lantas bagaimana cara untuk say no, bilang tidak dengan tepat tanpa bikin orang lain tersinggung? Berikut empat tipsnya, sebagaimana dikutip dari Times of India, Sabtu (3/8/2024)

1. Jujur dan lugas: Saat Anda perlu menolak permintaan, bersikaplah terus terang namun dengan penuh respect. Jelaskan alasan kenapa harus bilang tidak, dengan jelas dan ringkas, jangan berbelit-belit dan membuat alasan berlebihan.

Contoh, "Saya menghargai tawaran tersebut, namun sedang tidak bisa berkomitmen pada proyek ini karena beban kerja saya saat ini,”