Gaya Terbaru Prilly Latuconsina yang Kini Pakai Behel

TRANSFORMASI penampilan demi perannya di film, tak ragu dilakoni oleh Prilly Latuconsina. Aktris dan produser satu ini memang dikenal selalu totalitas menjalani profesinya sebagai aktris dan bintang film.

Nah kali ini, Prilly bahkan rela memasang kawat gigi atau behel untuk keperluan syuting film terbarunya. Momen perubahan penampilan giginya ini, dibagikan Prilly di akun Instagram-nya, @prillylatuconsina96.

Bintang film Danur itu terlihat berada di dokter gigi dan terlihat begitu santai saat menjalani proses pemasangan behel alias kawat gigi.

“Pertama kali pake behel untuk karakterku Tari di film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis,” tulis Prilly, dikutip Jumat (2/8/2024)

Aktris berusia 28 tahun itu mengaku dirinya butuh waktu untuk beradaptasi, sebab ia tak pernah memakai kawat di giginya selama ini.

“Butuh penyesuaian agak lama untuk aku terbiasa berdialog menggunakan behel,” akunya.