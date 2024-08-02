Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Gaya Terbaru Prilly Latuconsina yang Kini Pakai Behel

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:30 WIB
Gaya Terbaru Prilly Latuconsina yang Kini Pakai Behel
Gaya Terbaru Prilly Latuconsina yang Kini Pakai Behel (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)
A
A
A

TRANSFORMASI penampilan demi perannya di film, tak ragu dilakoni oleh Prilly Latuconsina. Aktris dan produser satu ini memang dikenal selalu totalitas menjalani profesinya sebagai aktris dan bintang film.

Nah kali ini, Prilly bahkan rela memasang kawat gigi atau behel untuk keperluan syuting film terbarunya. Momen perubahan penampilan giginya ini, dibagikan Prilly di akun Instagram-nya, @prillylatuconsina96.

Bintang film Danur itu terlihat berada di dokter gigi dan terlihat begitu santai saat menjalani proses pemasangan behel alias kawat gigi. 

“Pertama kali pake behel untuk karakterku Tari di film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis,” tulis Prilly, dikutip Jumat (2/8/2024)

Prilly Latuconsina

Aktris berusia 28 tahun itu mengaku dirinya butuh waktu untuk beradaptasi, sebab ia tak pernah memakai kawat di giginya selama ini.

“Butuh penyesuaian agak lama untuk aku terbiasa berdialog menggunakan behel,” akunya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182621//ariel_noah-YHkU_large.jpg
Ariel Ungkap Nasib NOAH Usai Terlibat dalam Proyek Film Dilan ITB 1997
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182522//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-5TfJ_large.JPG
Raffi Ahmad Tanggung Penuh Biaya Rumah Sakit, Operasi dan Rawat Inap VIP untuk Fahmi Bo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182521//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-T6Pb_large.jpeg
Fahmi Bo Ternyata Jalani Operasi Pengangkatan Kantung Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182508//indy_barends-c0ow_large.JPG
Indy Barends Viral di X dan Dikaitkan dengan RM BTS, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182480//vidi_aldiano-RDsj_large.jpg
Vidi Aldiano ungkap Alasan Takut Punya Anak, Tak Mau Penyakit Genetik Diturunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182479//amanda_manopo-4ZUD_large.jpeg
Amanda Manopo Pamer Parfum 1 Lemari, Jumlahnya Ratusan Botol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement