Benarkah Penderita Diabetes Tipe 1 Wajib Suntik Insulin Seumur Hidup? Ini Penjelasannya

KABAR mengejutkan datang dari John Legend dan super model Chrissy Teigen. Anak kedua mereka, Miles, yang masih berusia enam tahun didiagnosa mengidap diabetes tipe 1. Akibat didiagnosa penyakit diabetes tipe 1, Chrissy menyebut, mau tak mau sang anak mulai mendapatkan suntikan insulin pertamanya. Dia dan keluarga lantas berusaha tegar.

“Kemarin malam, kami memberikan suntikan insulin pertamanya, dan inilah dia! Sebuah dunia yang berbeda dan sungguh baru bagi kami, dan kami akan terus belajar banyak," ujar Chrissy, melalui postingan di akun Instagramnya, @chrissyteigen, Kamis (1/8/2024).

Lantas, apakah anak penderita diabetes tipe 1 harus melakukan suntik insulin? Berikut ulasannya, melansir dari laman Kementerian Kesehatan RI, Jumat (2/8/2024).

Penyebab utama diabetes melitus pada anak adalah akibat tubuh tidak dapat memproduksi insulin, sehingga kadar gula yang didapatkan dari makanan tidak dapat disalurkan ke dalam sel tubuh. Kondisi tersebut mengakibatkan gula menumpuk di dalam darah sehingga kadar gula dalam darah cenderung tinggi.

Ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin perlu dibantu dengan pemberian insulin dari luar. Oleh karena itu, anak penderita DM tipe-1 sangat tergantung pada penggunaan insulin sebagai terapi utama. Penderita DM tipe-1 perlu menyuntikkan insulin ke tubuhnya beberapa kali sehari dan memantau kadar gula darahnya secara ketat.

Suntik insulin bisa diberikan minimal dua kali sehari, yaitu sebelum makan atau pada malam hari sebelum tidur agar kadar gula darah tetap stabil. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan pemantauan gula darah mandiri (PGDM) paling tidak 4-6 kali per hari, yaitu pagi hari saat bangun tidur, sebelum makan, 1,5-2 jam setelah makan, dan malam hari.

Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kontrol gula pada anak dengan DM tipe-1, antara lain pengaturan pola makan, menjaga perubahan berat badan, aktivitas fisik atau olahraga teratur, dan sebagainya.

Suntik insulin pada anak DM tipe-1 perlu diberikan seumur hidup

Orang tua dan orang sekitar perlu memahami kondisi anak diabetes, pun juga tentang pengobatan dan resiko komplikasi yang dapat terjadi pada anak.

Pemberian suntikan insulin yang tidak teratur dapat beresiko menyebabkan kadar gula darah menjadi tidak stabil. Anak dengan DM tipe-1 beresiko lebih tinggi mengalami ketoasidosis diabetikum (KAD) dibandingkan dengan penderita DM tipe-2.