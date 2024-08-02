Menara Cahaya Spektakuler Segera Hiasi Malam di Tepi Pantai Tabanan Bali

SEBUAH menara pandang yang artistik setinggi 30 meter segera menghiasi tepian Pantai Nyanyi, Kabupaten Tabanan, Bali.

Disebut artistik karena selain dilengkapi tata cahaya dan tata suara digital berbasis teknologi artificial intelligence (AI), struktur menara ini disusun dari kayu daur ulang bekas jembatan di era kolonial berbalut rotan di bagian luarnya.

MNC Portal Indonesia (MPI) sempat naik ke dek berlantai kaca optic clear di puncak menara di ketinggian 24 meter. Perjuangan menapaki 108 anak tangga impas dengan keindahan bentang alam menakjubkan sejauh mata memandang yang dapat disaksikan dari atas menara.

Pesona langit menjelang senja dan lautan Samudra Hindia bertemu di horison barat daya Pulau Dewata. Di sisi sebaliknya, tampak lanskap kawasan kreatif Nuanu seluas 44 hektare terbentang hingga batas cakrawala.

(Foto: Ist)

Menara menjulang yang dirancang arsitek Perancis, Arthur Mamou-Mani, ini memang menjadi bagian dari ikon baru Nuanu. Posisinya yang berada di bibir pulau membuat banyak orang menyebutnya sebagai mercu suar bahkan sempat dinamai Menara Bumi. Kini, instalasi yang dijadwalkan beroperasi pada September 2024 ini dijuluki THK Tower.

THK adalah singkatan dari prinsip dasar filosofi Bali, Tri Hita Karana yakni tiga landasan kesejahteraan atau kemakmuran. Filosofi tersebut diinterpretasi dan direpresentasi dalam proyeksi visual spektakuler ke seluruh badan menara di saat malam dan tata suara digital.

Nuanu bermitra dengan perusahaan produksi multimedia Delivered dan melibatkan sejumlah seniman digital dari berbagai negara. Mereka berkolaborasi menciptakan konten generatif yang menggambarkan hubungan manusia dan Tuhan (Parahyangan), hubungan manusia dan alam (Palemahan) dan hubungan antarsesama manusia (Pawongan).