5 TEMPAT persembunyian ular di sekitar rumah ini patut diwaspadai. Tak dipungkiri setiap musim hujan tiba, kerap diwarnai kemunculan ular di sekitar permukiman penduduk.

Hal ini dikarenakan sarang reptil tersebut sering tergenang air atau terbawa banjir sehingga mereka butuh tempat lebih hangat. Lebih ngerinya lagi, musim hujan adalah menjadi waktu bagi telur-telur ular untuk menetas!

Sehingga tak heran jika seringkali ular muncul di dalam rumah saat musim hujan. Tentu saja hal ini sangat mengerikan terutama untuk ular berbisa atau beracun. Apalagi, ular bisa berubah jadi agresif jika posisinya terdesak atau merasa terancam.

Untuk itu, ada baiknya Anda mengetahui di mana saja tempat yang biasa jadi tempat persembunyian ular di sekitar rumah saat musim hujan tiba.

5 tempat persembunyian ular di sekitar rumah

1. Semak belukar

Tempat ini mungkin menjadi tempat persembunyian ular paling umum. Kondisi rerumputan yang tinggi, tebal, juga pencahayaan yang minim di pinggiran rumah membuatnya sangat berpotensi menjadi sarang ular.

Bagi Anda yang sekitar rumahnya terdapat semak yang menjulang tinggi, Anda bisa memotongnya secara teratur agar tetap pendek.

Hal demikian juga berlaku pada pepohonan. Anda bisa memangkas dahan pohon yang rimbun untuk mengantisipasi ular yang akan bersarang di tempat tersebut.

2. Plafon rumah

Plafon atau langit-langit rumah mungkin menjadi tempat yang cocok untuk tempat berkembang biak ular, karena kondisinya yang gelap dan juga lembab.

Selain itu, keberadaan tikus di plafon, yang merupakan salah satu makanan ular membuat tempat tersebut semangkin mungkin ditempati oleh binatang melata tersebut.

Untuk mengatasi ular yang bersarang di plafon, Anda bisa menutup setiap celah yang memberi akses ke plafon atau memotong dahan-dahan panjang yang sudah mencapai bagian atas rumah.

3. Kloset kamar mandi

Temuan ular di dalam kloset bukan hal yang luar biasa lagi. Bukan tanpa alasan, ular senang berada di tempat tersebut karena minimnya pencahayaan, dan juga saluran pipa yang selalu lembab.

Sehingga ular bisa melata hingga ke permukaan kloset. Oleh karenanya, Anda harus selalu memastikan kamar mandi Anda mendapat penerangan yang baik, dan selalu menjaga kebersihan kamar mandi, agar ular tidak muncul di kloset Anda.