HOME WOMEN TRAVEL

Keuntungan Penggunaan Layanan Kereta Api untuk Perjalanan Bisnis

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:17 WIB
Keuntungan Penggunaan Layanan Kereta Api untuk Perjalanan Bisnis
Ilustrasi (Foto: MNC Media)




DALAM dunia bisnis, efisiensi dan kenyamanan dalam perjalanan menjadi prioritas utama atau yang paling penting. Nah, salah satu pilihan transportasi yang semakin diminati untuk perjalanan bisnis adalah kereta api.

Hal ini karena para profesional bisa mencapai destinasi dengan praktis dan cepat. Kemudian, juga bisa nyaman bekerja selama di perjalanan dengan fasilitas yang tersedia di kereta.

Tentu masih banyak lagi keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan kereta untuk perjalanan bisnis di antaranya:

1. Bisa menikmati pemandangan menarik selama perjalanan

Pemandangan dari kereta api lebih beragam daripada pesawat. Anda bisa melihat permukiman, pantai, dan persawahan yang menghijau.

2. Bebas pakai internet

Beberapa maskapai penerbangan menyediakan internet dengan kuota terbatas yang harus dibayar untuk diperpanjang. Di kereta api, Anda cukup colok laptop atau ponsel ke stopkontak dan bisa browsing sepuasnya.

3. Budget lebih hemat

Anggaran naik kereta lebih hemat dibanding transportasi lain. Pilih kelas Ekonomi, Bisnis, atau Eksekutif tanpa biaya bensin, hotel, tol, atau taksi ke bandara.

Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, pemesanan tiket kereta bisa menjadi pilihan yang cerdas untuk perjalanan bisnis Anda. Terkait dengan hal tersebut, Anda bisa langsung memanfaatkan layanan pemesanan tiket kereta di AladinTravel by Mister Aladin untuk merencanakan perjalanan yang sesuai harapan.  

 

