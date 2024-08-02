Apakah Makanan di Pesawat Aman Dikonsumsi? Berikut Penjelasannya

APAKAH makanan di pesawat aman dikonsumsi kerap jadi pertanyaan traveler. Saat melakukan penerbangan, penting bagi pelancong untuk memerhatikan makanan yang dikonsumsi.

Hal ini agar tidak mengganggu kesehatan tubuh akibat perjalanan jauh. Meski aturan keamanan makanan di penerbangan tidak terlalu ketat, penting bagi Anda mengetahui makanan dalam pesawat mana yang dapat dikonsumsi atau dihindari.

Mengutip New York Post, penerbangan Air Lines dari Detroit ke Amsterdam terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara JFK awal bulan ini. Hal itu disebabkan ditemukannya makanan basi yang membuat penumpang sakit perut.

Darin Detwiler, seorang profesor pengajar di Universitas Northeastern dan penulis buku 'Food Safety: Past, Present, and Predictions' mengatakan kepada Food & Wine bahwa isu keamanan pangan merupakan masalah potensial di semua maskapai penerbangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) memang mengatur keamanan makanan untuk katering maskapai penerbangan, namun Detwiler mengatakan bahwa makanan itu tidak diperiksa sesering restoran.

Oleh karenanya, para ahli percaya bahwa makanan yang lebih aman dikonsumsi ialah hidangan pasta ketimbang yang mengandung daging.

Hal ini disebabkan sulit untuk mengetahui bahwa daging atau ayam sudah busuk hanya dengan melihatnya saja. Jika bahan makanan tersebut sudah tercampur bumbu, maka semakin sulit mengetahui kualitas bahannya.

“Cara terbaik untuk mengurangi risiko tertular penyakit bawaan dari ayam adalah dengan memastikan ayam dimasak sepenuhnya menggunakan termometer makanan,” ungkap Direktur Pogram Safe Plates di North Carolina State University, Shumaker.

Sementara Detwiler menyarankan traveler untuk membawa makanan rumahan, satu-satunya cara untuk menjamin standar keselamatan terpenuhi.

“Saya tahu beberapa orang yang hanya akan membawa makanan mereka sendiri di pesawat,” katanya, dan beberapa ahli sudah merekomendasikan hal serupa kepada wisatawan.