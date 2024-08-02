Ya Ampun, Kuil Ini Diserbu Warga demi Minta Nomor Togel

WARGA berduyun-duyun mendatangi Kuil Wat Phai Khat di Provinsi Suphan Buri, Thailand untuk mencari berkah dari Biksu Luang Pho Yai. Kondisi itu memicu hiruk pikuk aktivitas saat mereka mencari nomor keberuntungan alias togel dalam persiapan pengundian lotre.

Wat Phai Khat di Sri Samran, Distrik Song Phi Nong, Provinsi Suphan Buri dipadati warga dari pagi hingga sore. Mereka berkumpul untuk mencari berkah dan keberuntungan dari Luang Pho Yai, biksu yang dihormati di kuil tersebut.

Melansir Thaiger, Warga membawa bunga, dupa, dan lilin untuk memberi penghormatan kepada Luang Pho Yai, Phra Phuttha Mahamongkon Muni, dan Thao Wessuwan. Suasananya meriah, beberapa orang menyalakan ribuan petasan sebagai bagian dari sumpah mereka.

Di antara kerumunan tersebut terdapat mereka yang sebelumnya telah menerima keberuntungan dan kembali menggoyangkan tongkat, sehingga muncul angka 95.

Titik fokus lainnya bagi penduduk setempat adalah cekungan air suci, tempat mereka menafsirkan angka 416, 170, 1, 6, 4, 7, 8, dan 0, dengan harapan angka-angka tersebut dapat membawa keberuntungan pada undian yang akan datang.

Kepala Kuil Wat Phai Khat, Phra Ajarn Od berujar bahwa kuil tersebut merupakan pusat kepercayaan masyarakat setempat. Warga rutin berkunjung untuk mencari berkah, terutama pada tanggal 16 dan 1 setiap bulannya, bertepatan dengan pengundian undian.

Seiring berjalannya waktu, Luang Pho Yai mendapatkan reputasi membawa keberuntungan, mendorong orang untuk kembali membawa persembahan.

Baru-baru ini, salah satu penghuninya bahkan memenangkan hadiah pertama dalam lotere, yang semakin memperkuat reputasi kuil tersebut sebagai sumber keberuntungan.