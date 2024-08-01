Potret Gemas El Rumi dan Syifa Hadju Tertangkap Kamera di Resepsi Pernikahan Aaliyah dan Thariq

KEHADIRAN El Rumi dan Syifa Hadju dalam acara resepsi Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid kemarin, mencuri perhatian publik. Banyaknya momen kedekatan ini membuat netizen penasaran, apakah sinyal yang diberikan Maia Estianty beberapa hari lalu mengarah kepada Syifa Hadju?

Teka-teki tersebut pun mulai terkuak usai El Rumi pertama kalinya membagikan foto dirinya bersama Syifa Hadju. Satu persatu foto kebersamaan mereka yang selama ini disembunyikan pun perlahan mulai dibagikan oleh rekan-rekan mereka.

Yuk intip momen-momen kebersamaan El Rumi dan Syifa Hadju di pernikahan Thariq dan Aaliyah, dirangkum dari berbagai sumber:

Bersama di pelaminan

Setelah video saat duduk berdua tersebar di media sosial, mereka kembali terlihat bersama saat di pelaminan. Syifa Hadju tampak berdiri di sebelah El. Padahal di pelaminan saat itu hanya ada barisan groomsmen dan bridesmaid yang baru saja selesai berfoto bersama pengantin. El Rumi diketahui menjadi salah satu groomsmen untuk mendampingi Thariq. Sementara Syifa tidak menjadi bridesmaid.

Mulanya, groomsmen dan bridesmaid berfoto bersama pengantin, setelah barisan foto bersama bubar, El Rumi tampak menoleh ke arah kanan dengan tangannya yang melambai ke arah seseorang, menunjukkan gestur mengajak untuk ikut selfie bersama pengantin. Putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu juga mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk selfie bersama pengantin.

Tak lama berselang usai El melambaikan tangan, muncul Syifa Hadju berjalan ke arahnya dan merapat di sebelahnya, diduga memang lambaian tangal El itu mengarah kepada Syifa. Dia sepertinya meminta Syifa mendekat kepadanya untuk mengantri bersama, bergantian dengan groomsmen dan bridesmaid lainnya yang ingin selfie bersama pengantin.

Sayangnya, kamera tak lagi menyorot ke arah pelaminan selama beberapa detik. Saat kembali menyorot pelaminan, tampak El Rumi hanya berselfie sendiri bersama kedua mempelai sementara Syifa berjongkok untuk menyapa Ameena.

Double date bareng Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Selain El Rumi dan Syifa Hadju, pasangan yang baru saja balikan usai asmaranya kandas, Al Ghazali dan Alyssa Daguise juga mencuri perhatian. Mereka berempat sempat berfoto bersama dengan sepupu Al dan El, Diandra Marsha sehingga netizen menyebut kedua pasangan tersebut bak sedang double date.

Bertemu keluarga Anang Hermansyah

Momen kebersamaan mereka kembali terungkap dalam kanal YouTube keluarga Hermansyah. El Rumi bergantian dengan Syifa tampak menyapa dan bersalaman dengan Ashanty dan Anang lalu menyusul setelahnya, Al dan Alyssa.