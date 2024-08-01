Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anak Dititip di Daycare, Apa Sih Aktivitas yang Didapat?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:30 WIB
Anak Dititip di Daycare, Apa Sih Aktivitas yang Didapat?
Apa aktivitas yang didapat anak di daycare (Foto: KrakenImages/Freepik)
A
A
A

PUBLIK tengah dihebohkan dengan kasus kekerasan yang dialami oleh balita di salah satu daycare di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Wanita berinisial MI ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penganiyaan tersebut.

Peristiwa ini tentu mengkhawatirkan banyak orangtua,  khususnya mereka yang memiliki anak balita. Apalagi, selama ini banyak orangtua yang harus menitipkan anak mereka di daycare, menjaga anak-anak mereka selama kedua orangtuanya beraktivitas.

Daycare sendiri merupakan tempat penitipan anak dan biasanya menyajikan sederet aktivitas seru dan menyenangkan untuk buah hati. Nah, di Indonesia sendiri, daycare juga bisa jadi sarana sekolah dini untuk anak agar buah hati bisa bersosialisasi dan bermain bersama teman-teman seusianya.

Melansir laman resmi Wonder School, Kamis (1/8/2024( di daycare biasanya juga ada waktu bermain yang baik untuk anak-anak khususnya balita. Kegiatan bermain inilah, yang menjadi cara anak mempelajari keterampilan sosial utama, mengembangkan ketangkasan otot, dan melatih imajinasi dan kreativitas.

Lantas apa saja aktivitas yang umumnya ditawarkan di daycare? Aktivitas di daycare yang menyenangkan dan menarik yang berfokus pada perkembangan anak. Banyak cara untuk mendukung perkembangan anak-anak yang sangat menyenangkan mulai dari bermain berbagai permainan yang melatih motorik mereka.

 

Halaman:
1 2
      
