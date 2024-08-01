Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Tips Memilih Daycare Terbaik si Kecil

Windy Noval , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |15:55 WIB
Memilih daycare yang tepat adalah keputusan penting bagi setiap orang tua. Daycare yang baik tidak hanya memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi anak, tetapi juga turut serta dalam perkembangan tumbuh kembang mereka.

Agar Anda tidak bingung, berikut 7 tips memilih daycare yang bisa Anda jadikan pertimbangan:

1. Lakukan Riset Mendalam

Sebelum memutuskan, luangkan waktu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tanyakan pada teman, keluarga, atau komunitas parenting mengenai daycare yang mereka rekomendasikan. Anda juga bisa mencari ulasan dan rating daycare di internet. 

2. Kunjungi Langsung Daycare

Jangan hanya mengandalkan informasi dari orang lain atau internet. Kunjungi langsung daycare yang menjadi pilihan Anda. Perhatikan suasana tempat, kebersihan, dan interaksi antara pengasuh dengan anak-anak.

3. Perhatikan Rasio Pengasuh dan Anak

Rasio pengasuh dan anak sangat penting untuk diperhatikan. Semakin kecil rasio, semakin banyak perhatian yang bisa diberikan pengasuh kepada setiap anak.

4. Cek Kualifikasi Pengasuh

Tanyakan mengenai kualifikasi dan pengalaman para pengasuh. Apakah mereka memiliki latar belakang pendidikan di bidang anak-anak? Apakah mereka memiliki sertifikat pelatihan pertolongan pertama?

 

Halaman:
1 2
1 2
      
