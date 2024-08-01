Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Ini Koleksi Nyamuk yang Dia Tepok, Sampai Diberi Nama dan Tanggal

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |08:07 WIB
Viral Pria Ini Koleksi Nyamuk yang Dia Tepok, Sampai Diberi Nama dan Tanggal
Viral Pria Koleksi Nyamuk yang Dibunuhnya. (Foto: X)
A
A
A

NYAMUK memang sangat mengganggu, dan tentu saja menimbulkan gatal ketika menghisap darah. Oleh karena itu, biasanya orang akan menepuk nyamuk yang hinggap di kulit agar tidak bentol.

Tapi tidak untuk seorang pria yang satu ini. Ketika menepuk nyamuk hingga mati ditangannya, nyamuk tersebut dikoleksi. Nyamuk-nyamuk yang  dikumpulkannya itu kemudian diberi nama dan ditempel dengan rapi satu persatu hingga terkumpul dalam sebuah buku.

Kisah ini dibagikan oleh seorang pemilik akun X @bbibibei yang berbagi cerita soal kebiasaan unik kakaknya. Cuitannya pun viral hingga dilihat sebanyak 5,2 juta kali. 

Viral Nyamuk

Dalam unggahannya, pemilik akun itu memperlihatkan buku dengan lembaran kertas putih yang dipenuhi dengan nyamuk yang ditempel selotip hingga tersusun rapi, berjejer di setiap lembarnya. Bahkan di samping nyamuk-nyamuk itu, tertulis nama lengkap dengan tanggal kapan mereka ditangkap.

Nama-nama yang diberikan untuk pasukan nyamuk ini cukup unik, percampuran nama yang biasa dipakai untuk orang Indonesia maupun luar negeri, seperti Bimo, Dominic, Yatno, Supri, George, dan yang lainnya. Bahkan, pria tersebut juga membuat cover dengan gambar nyamuk.

"Abang gua nangkep nyamuk terus dinamain," bunyi cuitan pemilik akun X @bbibibei. 

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Unik Nyamuk Viral di Sosmed viral
