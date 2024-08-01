Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Facetem, Tren Masa Depan Dalam Dunia Contouring

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |23:36 WIB
Mengenal Facetem, Tren Masa Depan Dalam Dunia Contouring
Tren masa depan dalam dunia contouring. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TREN kecantikan terus berkembang setiap tahunnya. Banyak inovasi baru yang hadir dalam dunia estetika yang membuat banyak klinik kecantikan putar otak untuk memberikan pelayanan baru sesuai dengan kebutuhan konsumennya.

Aesthetic & Contouring Expert, dr. Andy Wijaya, M.Biomed (AAAM) mengatakan facetem akan menjadi tren masa depan dalam dunia contouring. Facetem adalah collagen stimulator ini bekerja sinergis dengan filler, membantu membentuk fitur wajah sekaligus meningkatkan produksi kolagen di kulit.

"Dengan kombinasi perawatan benang, filler, dan botox, bisa memberikan hasil terbaik yang membuat wajah terlihat lebih terdefinisi dan proporsional," kata dr Andy, merangkum dari siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (1/8/2024).

Contouring

Seperti diketahui, face contouring adalah prosedur untuk meningkatkan penampilan wajah yang bertujuan meningkatkan proporsi wajah, memaksimalkan semua fitur wajah, serta membuat wajah umumnya lebih kecil dan proporsional. Banyak orang yang melakukan prosedur ini agar terlihat lebih seimbang serta mempertegas bentuk wajah.

Halaman:
1 2
      
