HOME WOMEN HEALTH

Daftar Lokasi dan Tanggal Vaksinasi Polio di Stasiun Kereta Wilayah Jakarta

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |19:37 WIB
Daftar Lokasi dan Tanggal Vaksinasi Polio di Stasiun Kereta Wilayah Jakarta
Vaksinasi polio KAI dan Dinkes DKI (Dinkes DKI)
A
A
A

SEBAGAI aksi nyata mendukung program nasional demi Indonesia Bebas Polio, Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Jawa Barat diketahui tengah berkolaborasi dengan PT KAI Daop 1 Jakarta untuk melaksanakan Program Imunisasi Nasional (PIN) di beberapa stasiun wilayah Daop 1 Jakarta.

Kegiatan ini dilakukan di stasiun, mengingat stasiun kereta merupakan salah satu tempat umum yang menjangkau banyak orang alias masyarakat umum dan juga memiliki tempat yang aman untuk penumpang atau masyarakat yang membawa anak-anak.

Vaksinasi polio Foto: Dok KAI Daop 1 Jakarta-Dinkes DKI Jakarta dan Jawa Barat)
Vaksinasi polio Foto: Dok KAI Daop 1 Jakarta-Dinkes DKI Jakarta dan Jawa Barat)

Kegiatan vaksinasi polio ini sendiri, sudah dimulai sejak 23 Juli 2024 hingga 17 Agustus mendatang,  bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengapa vaksinasi ini penting dan tak boleh dilewatkan? Karena penyakit Polio merupakan salah satu jenis penyakit yang bisa dicegah, melalui pemberian imunisasi kepada anak-anak.

 

Halaman:
1 2
      
