4 Alasan Pengobatan Herbal Masih Jadi Favorit Masyarakat

PERKEMBANGAN teknologi di dunia kedokteran saat ini, tidak membuat semua masyarakat untuk berobat di rumah sakit. Masih ada masyarakat yang memilih pengobatan herbal.

Terapis sekaligus founder Yong Kang TCM, Elson Lee mengatakan pengobatan dan treatment herbal telah menjadi pilihan populer bagi banyak orang di seluruh dunia, terutama dalam konteks pengobatan tradisional Tiongkok (Traditional Chinese Medicine, TCM).

Pengobatan ini menggabungkan pengetahuan medis tradisional Tiongkok yang telah berusia ribuan tahun dengan praktik modern untuk memberikan perawatan yang efektif dan aman.

“Terapi TCM ini terbuka untuk semua usia, sehingga pasien dari berbagai kelompok umur dapat merasakan manfaatnya. Pasien dapat merasa tenang dan yakin bahwa mereka berada di tangan yang ahli, profesional, dan peduli akan kenyamanan mereka," ujar Elson Lee kepada media baru-baru ini.

Lantas apa saja yah alasan masih banyak masyarakat yang memilih pengobatan dan treatment herbal? Berikut rangkumannya.

1. Sebagai warisan budaya

Pengobatan herbal memiliki sejarah panjang dalam banyak budaya, termasuk TCM yang telah ada selama ribuan tahun. Kepercayaan dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi memberikan rasa kepercayaan dan kenyamanan bagi banyak orang.

Bagi sebagian orang, menggunakan herbal merupakan cara untuk menghormati tradisi dan menjaga hubungan dengan akar budaya mereka.

2. Minim efek samping

Salah satu daya tarik utama dari pengobatan herbal adalah minimnya efek samping dibandingkan dengan obat-obatan sintetis. Banyak orang khawatir dengan efek samping jangka panjang dari obat-obatan kimia dan lebih memilih pengobatan alami yang dianggap lebih aman untuk penggunaan jangka panjang.

Herbal sering kali digunakan dengan dosis yang lebih rendah dan dalam kombinasi yang seimbang, yang mengurangi risiko efek samping negatif.

3. Pendekatan holistik

Pengobatan herbal, terutama dalam TCM, menekankan pendekatan holistik yang melihat tubuh sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Alih-alih hanya mengobati gejala penyakit, TCM berusaha untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakseimbangan dalam tubuh yang menyebabkan penyakit tersebut. Pendekatan ini sering kali lebih menarik bagi mereka yang mencari solusi jangka panjang dan kesejahteraan menyeluruh.