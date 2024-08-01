Usai Viral Sandwich Isi Selai Petai, Kini Muncul Spaghetti Saus Petai

SEORANG bule Australia yang merupakan kreator konten berbasis di Malaysia belakangan viral karena mengkreasikan petai menjadi berbagai hidangan nan unik.

Nah, jika sebelumnya kreator bernama Georgia itu sempat membuat kreasi sandwich selai alpukat dengan tambahan petai. Kini ia kembali beraksi, baru-baru ini kembali membuat kreasi hidangan berupa spaghetti dengan topping petai.

Momen Georgia membuat hidangan spaghetti toping petai itu dibagikan melalui sebuah konten video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @simplegreensoul. Rupanya, resep spaghetti petai tersebut terinspirasi dari salah satu followersnya. Ia lantas penasaran ingin mencoba membuatnya juga.

Dalam video tersebut, seperti memasak spaghetti pada umumnya, Georgia tampak merebus spaghetti sebelum diolah bersama sausnya.

Ia lantas mulai memotong-motong tomat hingga bawang bombay, lalu menumisnya hingga membentuk saus. Kemudian, ia menambahkannya dengan sambal yang sudah dihaluskan.

Bedanya, Georgia tampak memotong-motong beberapa petai lalu menambahkannya ke saus yang ia buat tadi. Ia lalu menyajikan spaghetti yang telah direbus tadi di atas piring, lalu menuangkan saus sambal tomat berisi potongan petai ke atasnya.