Resep Cookies dengan Royal Icing, Kreasikan Sesuka Hati

RESEP kue kering hari ini adalah cookies dengan royal icing. Kue kering ini cocok untuk menjadi camilan dan bisa disimpan untuk event-event tertentu di rumah loh.

Dengan tekstur cookiesnya lebih lembut dan ngeprul, cookies dengan royal icing juga memiliki bentuk menarik. Berikut resep dan cara membuatnya seperti dilansir dari akun Cookpad Aseh Meilya, @BungaLaut.

Bahan-bahan

230 gram Tepung Terigu

100 gram Margarin

50 gram Butter

50 gram Gula Halus

1 butir Kuning Telur

35 gram Maizena

1 sdt Vanilla Bubuk

Royal Icing

250 gram gula halus

2 butir putih telur

1 sendok teh vanilla bubuk

1 sendok teh air perasan lemon (bisa diganti cuka / cuka apel)

2 sendok makan air putih (dikira-kira saja, jgn sampai terlalu cair)

Pewarna makanan Secukupnya

Perlengkapan:

Secukupnya pipping bag

Tusuk gigi

Cara Membuat

1. Masukan margarin, butter dan gula halus rose brand, lalu aduk dengan whisk atau mixer hingga tercampur sampai rata

2. Tambahkan kuning telur, mixer kembali

3. Masukkan tepung terigu, maizena dan vanilla bubuk yang sudah diayak sebelumnya.

4. Lalu uleni hingga menjadi adonan yang bisa dicetak

5. Ambil sedikit adonan, gilas kemudian cetak menggunakan cookies cutter atau potong-potong dengan pisau

6. Oven dengan suhu 160 selama ±45 menit, setelah cookies matang, keluarkan dan dinginkan

7. Siapkan royal icing. Masukan putih telur, gula halus, vanilla bubuk dan perasan jeruk nipis ke dalam wadah baru

8. Mixer dengan kecepatan maximal hingga tercampur rata. Warna adonan akan semakin terang menuju putih

9. Jika adonan sudah putih dan tidak bergerak/tidak tumpah berarti royal icing sudah siap digunakan

10. Bagi adonan icing sugar menjadi beberapa bagian dan berikan pewarna sesuai selera. Masukan ke dalam plastik segitiga.

11. Hias cookies dimulai dari membuat bingkai bagian terluar, kemudian isi bingkai dengan warna dasar

12. Tunggu kering, baru kemudian gambar detail di atasnya

13. Sesudah selesai d iias, maka masukan kembali cookies yang telah di hias tadi ke dalam oven. Panggang kembali dengan api kecil selama 5 menit

14. Simpan cookies di wadah tertutup.

(Martin Bagya Kertiyasa)