FOOD

Resep Cookies dengan Royal Icing, Kreasikan Sesuka Hati

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |10:05 WIB
Resep Cookies dengan Royal Icing, Kreasikan Sesuka Hati
Resep Cookies Royal Icing. (Foto: Cookpad)
RESEP kue kering hari ini adalah cookies dengan royal icing. Kue kering ini cocok untuk menjadi camilan dan bisa disimpan untuk event-event tertentu di rumah loh.

Dengan tekstur cookiesnya lebih lembut dan ngeprul, cookies dengan royal icing juga memiliki bentuk menarik. Berikut resep dan cara membuatnya seperti dilansir dari akun Cookpad Aseh Meilya, @BungaLaut.

Bahan-bahan
230 gram Tepung Terigu
100 gram Margarin 
50 gram Butter
50 gram Gula Halus 
1 butir Kuning Telur
35 gram Maizena
1 sdt Vanilla Bubuk

Royal Icing
250 gram gula halus
2 butir putih telur
1 sendok teh vanilla bubuk
1 sendok teh air perasan lemon (bisa diganti cuka / cuka apel)
2 sendok makan air putih (dikira-kira saja, jgn sampai terlalu cair)
Pewarna makanan Secukupnya 

Perlengkapan:
Secukupnya pipping bag
Tusuk gigi

Cara Membuat
1. Masukan margarin, butter dan gula halus rose brand, lalu aduk dengan whisk atau mixer hingga tercampur sampai rata
2. Tambahkan kuning telur, mixer kembali
3. Masukkan tepung terigu, maizena dan vanilla bubuk yang sudah diayak sebelumnya.
4. Lalu uleni hingga menjadi adonan yang bisa dicetak
5. Ambil sedikit adonan, gilas kemudian cetak menggunakan cookies cutter atau potong-potong dengan pisau
6. Oven dengan suhu 160 selama ±45 menit, setelah cookies matang, keluarkan dan dinginkan
7. Siapkan royal icing. Masukan putih telur, gula halus, vanilla bubuk dan perasan jeruk nipis ke dalam wadah baru
8. Mixer dengan kecepatan maximal hingga tercampur rata. Warna adonan akan semakin terang menuju putih
9. Jika adonan sudah putih dan tidak bergerak/tidak tumpah berarti royal icing sudah siap digunakan
10. Bagi adonan icing sugar menjadi beberapa bagian dan berikan pewarna sesuai selera. Masukan ke dalam plastik segitiga.
11. Hias cookies dimulai dari membuat bingkai bagian terluar, kemudian isi bingkai dengan warna dasar
12. Tunggu kering, baru kemudian gambar detail di atasnya
13. Sesudah selesai d iias, maka masukan kembali cookies yang telah di hias tadi ke dalam oven. Panggang kembali dengan api kecil selama 5 menit
14. Simpan cookies di wadah tertutup.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      

