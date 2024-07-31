Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Jerome Polin Perdana Naik Gunung, Ditemani Wendy Walters

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:05 WIB
5 Potret Jerome Polin Perdana Naik Gunung, Ditemani Wendy Walters
Jerome Polin Perdana Naik Gunung Ditemani Wendy Walters. (Foto: Instagram)
A
A
A

JEROME Polin belakangan viral di kalangan pendaki gunung. Pasalnya, YouTuber yang mendapat julukan ‘Raja Matematika’ ini baru-baru ini untuk pertama kalinya mendaki gunung!

Momen itu dibagikan Jerome melalui sejumlah potret dan video yang dibagikan di akun Instagramnya. Seperti apa keseruannya? Berikut diantaranya melansir dari akun @jeromepolin. 

Pilih Gunung Merbabu sebagai pendakian pertama
Jerome Polin
Sebagai pemula, Jerome memilih Gunung Merbabu sebagai spot mendaki pertamanya. Bahkan, ia memilih jalur thekelan yang terkenal cukup sulit karena melewati medan yang curam dan kerikil yang tajam. 

Padahal, pria berusia 26 tahun ini baru saja melakukan operasi ligamen lutut. Namun, dengan modal nekat dan niat, Jerome akhirnya sukses menaklukan Gunung Merbabu di ketinggian 3142 MDPL!

“AKU BERHASILLL!!68 Pendakian gunung pertamaku di Indonesia, puncak Triangulasi Gunung Merbabu via Thekelan!! 3142 MDPL!!” ujar Jerome, dalam keterangan postingan di Instagram @jeromepolin.

Healing dari matematika, langsung jatuh cinta 
Jerome Polin
Matematika sudah menjadi makanan sehari-hari Jerome. Bahkan, ia sendiri terkenal kerap membagikan konten belajar matematika lewat YouTubenya. 

Karena itu, saat pertama kali mendaki ke Gunung Merbabu, ia mengaku langsung jatuh cinta, bahkan disebut menjadi bentuk ‘healing’ dirinya dari Matematika. “Healing dari Matematika dulu. Aku yang jatuh cintaaa,” katanya. 

Terharu lihat keindahan Milky Way
Jerome Polin
Selain terpesona dengan keindahan alam Gunung Merbabu, Jerome juga dibuat terharu dengan keindahan milky way alias cahaya galaksi yang menghiasi langit di sekitar Gunung Merbabu yang hadir malam itu. 

“Kemarin malam di Gunung Merbabu, pada heboh bilang ada Milky Way kelihatan. WOWW INDAH BANGET ASLI. Bener2 sepanjang hiking kemarin dikasih cuaca dan kondisi yang bagusss banget, puji Tuhann,” ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
