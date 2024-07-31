Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran

Resi Safitri , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:33 WIB
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

Media sosial mendobrak paradigma seseorang dalam meraih kepopuleran. Jika sebelumnya populer harus diraih dengan cara menyelesaikan tingkat pendidikan, memperoleh gelar profesional, hingga menekuni bidang hingga bertahun-tahun, kini semua bisa diperoleh dalam satu hari.

Bermodal sebutan viral, maka seseorang bisa dengan sangat mudah mendapat kepopuleran. Tidak hanya itu, uang yang melimpah bisa membuat anak muda tergiur.

Alhasil, mereka berlomba lomba untuk mencapai ketenaran tersebut. Media sosial juga memberikan keleluasaan kepada anak muda untuk mendapatkan independensi dan fleksibilitas.

Namun, kepopuleran dan kesuksesan tersebut datang dengan harga mahal. Pasalnya, kewarasan mental membuat anak muda menjadi tidak siap.

Hal ini diungkapkan Dr Sreystha Beppari, psikolog dari Applo Clinic, seperti dikutip times of India, Rabu (31/7/2024).   

Mereka tidak siap secara emosional untuk menghadapi kritikan pedas oleh netizen. Rasa malu dan hinaan yang dialami konten kreatoor terkadang melampaui ambang batas mereka.

Mereka kerap berpikir pendek dan tidak rasional. Alih-alih menutup akun media sosial, mereka yang sudah tergantung akan membuat mereka terlalu terlibat.

Seorang konten kreator, kerap menjadi sasaran kemarahan yang tidak terkendali. Sementara penonton yang sudah muak, justeru melampiaskan rasa frustasi mereka dengan menggunakan komentar yang kasar, kejam, merendahkan, dan menghina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023026/viral-aksi-mulia-driver-ojol-bikin-netizen-banjir-air-mata-bDLZ1brHGO.jpg
Viral Aksi Mulia Driver Ojol, Bikin Netizen Banjir Air Mata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement