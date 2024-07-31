Viral Narji Berfoto Pakai Seragam TNI, Netizen: Tetap Lucu

PELAWAK Narji baru-baru ini sukses bikin warganet heboh. Pasalnya, pelawak jebolan grup lawak Cagur ini mendadak tampil mengenakan baju seragam khas yang biasa dipakai TNI alias tentara Indonesia.

Penampilannya itu tampak diabadikan dalam sebuah potret yang turut diunggah di akun Instagram sang istri, Widiyanti. Dalam potret tersebut, Narji tampak menjelma bak seorang TNI.

Selain tampil gagah mengenakan seragam TNI lengkap dengan baret merah di kepalanya, pose dan ekspresi Narji dalam potret tersebut juga tak kalah sukses mencuri perhatian. Pasalnya, ia tampak berusaha melempar ekspresi nan sangar.

Dalam potret tersebut, ia didampingi sang istri di sampingnya. Widiyanti sendiri tampak tampil simpel mengenakan atasan blazer berwarna hijau muda yang dipadukan dengan celana berwarna mocca.

Usut punya usut, Narji bukanlah menjadi anggota TNI sungguhan. Rupanya, ia dituntut tampil menjelma dengan seragam loreng tersebut saat bertugas menjadi MC acara.

Hal itu tampak diungkap oleh sang istri melalui keterangan postingan yang ia bagikan itu. Hal itu membuat warganet akhirnya sadar, bahwa seragam yang dikenakan Narji terdapat tulisan ‘MC’.

"Selamat bertugas Suamiku, jadi gini rasanya jadi ibu IKKT (tau kan ya bertugas jadi apa? Ada di bajunya)," tulis istri Narji, Widiyanti, melalui Instagramnya, @diyan_narji.