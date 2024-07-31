Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 1 Agustus 2024 untuk Leo dan Virgo

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |02:00 WIB
Ramalan Zodiak 1 Agustus 2024 untuk Leo dan Virgo
Ilustrasi Zodiak Virgo (Foto: Unsplash)
A
A
A

RAMALAN zodiak 1 Agustus 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.                                

Mengutip New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi untuk para Leo dan Virgo pada Kamis 1 Agustus 2024.

Ramalan Zodiak Leo 1 Agustus 2024

Awasi pekerjaan Anda hari ini karena beberapa kolega tidak senang,  karena Anda mendapatkan semua pujian dan perhatian atas hasil kinerjamu yang baik. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan mencari cara untuk menjatuhkan Anda. Jangan memudahkan mereka dengan melakukan sesuatu yang konyol ya! Ekstra waspada hari ini.

Ramalan Zodiak Virgo 1 Agustus 2024

Semakin banyak orang yang berusaha mengejek ide-ide Anda dan mencari-cari kesalahan dalam tindakanmu. Maka semakin Anda akan menyadari bahwa sudah berada di jalur yang benar. Abaikan apa yang mereka katakan dan lanjutkan seperti sebelumnya, agar dirimu tak melenceng dari tujuan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
