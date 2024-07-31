Zaskia Adya Mecca Cerita soal Tantangan Pola Asuh Anak ABG

ZASKIA Adya Mecca memiliki kesibukan sebagai istri dari sutradara ternama Hanung Bramantyo dan ibu dengan enam anak. Rupanya, Zaskia mengaku punya tantangan menjalankan pola asuh atau parenting untuk anaknya yang menginjak usia remaja atau ABG.

“Ternyata aku pikir ngurus anak pas batita lebih susah dibanding jagain anak ABG. Lebih susah dan tricky banget buat aku dan Mas Hanung ngikutin perkembangan dia. Termasuk bisa melihat kita sebagai teman,” tutur Zaskia kepada Starpro Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Karena itu, Zaskia berusaha menghargai setiap momen yang dilalui oleh anaknya.

“Cuma aku juga menghargai, nggak semua mau langsung diceritain. Aku cari momen buat ngobrol masuk ke kamar dan buka obrolan,” ucapnya.

Zaskia Adya Mecca bersama keluarga. (Foto: Instagram Zaskia Adya Mecca)

Zaskia mengaku sejauh ini dekat dengan teman-temannya sang anak. “Dekat dengan geng anak-anak dan dekat juga orangtua anak-anak,” ucapnya.