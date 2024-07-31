Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Psikolog: Ide Out of The Box Jangan Negatif

Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Psikolog: Ide Out of The Box Jangan Negatif (Foto: Ilustrasi Freepik)

Viral di media sosial fenomena hasil saweran gift dalam aplikasi HOT51, membuat seorang ibu rumah tangga rela melakukan live streaming tanpa busana. Wanita tersebut menggunakan alat bantu seksual dalam melakukan aksinya.

Atas kejadian tersebut, wanita berinisial FSF (28) itu ditangkap jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota yang berhasil mengungkap aksi pornografi tersebut dari patroli media cyber.

Lantas apakah motif dari konten kreator yang membuat live streaming dengan konten nekat? Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rose Mini Agoes Salim menjelaskan motif seperti ini disebabkan oleh materi.

“Kadang-kadang, makin aneh kontennya, bisa nambah follower, makin banyak followers, imbalannya makin besar,” ujar Romi kepada MNC Portal, Rabu (31/7/02024).

Ketika seseorang melakukan sesuatu untuk mengejar uang, mereka akan menghalalkan segala cara. “Kalau mereka mendapat tambahan imbalan, apabila dia berani melalukan sesuatu atau mengharapkan hadiah lebih, maka dia akan berani melakukannya,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Romi, biasanya mereka orang yang suka cari perhatian. Mereka berpikir dengan membuat konten nyeleneh dan out of the box bisa lebih menarik.