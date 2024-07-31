Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Psikolog: Ide Out of The Box Jangan Negatif

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |12:32 WIB
Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Psikolog: Ide Out of The Box Jangan Negatif
Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Psikolog: Ide Out of The Box Jangan Negatif (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

Viral di media sosial fenomena hasil saweran gift dalam aplikasi HOT51, membuat seorang ibu rumah tangga rela melakukan live streaming tanpa busana. Wanita tersebut menggunakan alat bantu seksual dalam melakukan aksinya.

Atas kejadian tersebut, wanita berinisial FSF (28) itu ditangkap jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota yang berhasil mengungkap aksi pornografi tersebut dari patroli media cyber.

Lantas apakah motif dari konten kreator yang membuat live streaming dengan konten nekat? Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rose Mini Agoes Salim menjelaskan motif seperti ini disebabkan oleh materi.

“Kadang-kadang, makin aneh kontennya, bisa nambah follower, makin banyak followers, imbalannya makin besar,” ujar Romi kepada MNC Portal, Rabu (31/7/02024).

Ketika seseorang melakukan sesuatu untuk mengejar uang, mereka akan menghalalkan segala cara. “Kalau mereka mendapat tambahan imbalan, apabila dia berani melalukan sesuatu atau mengharapkan hadiah lebih, maka dia akan berani melakukannya,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Romi, biasanya mereka orang yang suka cari perhatian. Mereka berpikir dengan membuat konten nyeleneh dan out of the box bisa lebih menarik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042111/ibu_muda_rela_live_tanpa_busana_demi_saweran_gift_ini_kata_psikolog-cTx5_large.JPG
Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Ini Kata Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/612/3041842/mamah_muda_di_sukabumi_ditangkap_usai_bagikan_konten_porno_di_aplikasi_berapa_pendapatan_yang_didapat-MrZN_large.jpg
Mamah Muda di Sukabumi Ditangkap Usai Bagikan Konten Porno di Aplikasi, Berapa Pendapatan yang Didapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/612/3041570/5_gift_di_sosial_media_yang_buat_orang_rela_lakukan_apapun-LMUb_large.jpg
5 Saweran Gift di Sosial Media yang Buat Orang Rela Lakukan Apapun, Ada yang hampir Rp7,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/455/3088885//ini-cara-mencairkan-gift-tiktok-jadi-uang-tunai-yUAYtyMqVo.jpg
Ini Cara Mencairkan Gift TikTok jadi Uang Tunai
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement