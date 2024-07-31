Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Ini Kata Psikolog

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |12:18 WIB
Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Ini Kata Psikolog
Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Ini Kata Psikolog (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

Belum lama ini, seorang ibu rumah tangga (IRT) rela melakukan live streaming bugil demi mendapatkan saweran gift. Parahnya, wnaita tersebut menggunakan alat bantu seksual dalam melakukan aksinya di aplikasi HOT51.

Atas aksinya itu, ibu rumah tangga berinisial FSF (28) ditangkap jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota.

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rose Mini Agoes Salim, menilai secara psikologis wanita tersebut tidak memiliki moral dan hanya ingin mencari perhatian publik.

"Kalau saya melihatnya orang kalau punya apakah youtuber, atau apalah itu namanya harus buat konten menarik, tujuan apa? Agar bisa mencari perhatian orang lain makanya aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, mereka pikir itu out of the box," kata Rose Mini Agoes Salim saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (31/7/2024).

"Tapi kalau out of the boxnya jadi negatif sebetulnya konten itu tidak mendidik, dan berkaitan dengan hukum akhirnya," tambahnya.

Apalagi konten yang dibuat oleh wanita tersebut dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga bertambahnya followers. Oleh sebab itu, peristiwa live sambil bugil pun terjadi, karena mereka mengharapkan hadiah dan melupakan rasa malunya.

"Dia berani melalukan sesuatu atau mengharapkan hadiah lebih, maka dia akan berani melakukannya. Makanya kalau ini sebagai Tiktoker atau apa untuk mencari nafkah itu harusnya berpikir yang lebih jernih, konten apa yang bisa lebih mendidik," tegas Rose Mini Agoes.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042119/ibu_muda_rela_live_tanpa_busana_demi_saweran_gift_psikolog_nilai_ide_out_of_the_box_jangan_negatif-iCFe_large.JPG
Ibu Muda Rela Live Tanpa Busana demi Saweran Gift, Psikolog: Ide Out of The Box Jangan Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/612/3041842/mamah_muda_di_sukabumi_ditangkap_usai_bagikan_konten_porno_di_aplikasi_berapa_pendapatan_yang_didapat-MrZN_large.jpg
Mamah Muda di Sukabumi Ditangkap Usai Bagikan Konten Porno di Aplikasi, Berapa Pendapatan yang Didapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/612/3041570/5_gift_di_sosial_media_yang_buat_orang_rela_lakukan_apapun-LMUb_large.jpg
5 Saweran Gift di Sosial Media yang Buat Orang Rela Lakukan Apapun, Ada yang hampir Rp7,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139//f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182128//timnas_indonesia_u_17-2Cw6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2025 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182119//timnas_indonesia_u_17-dukO_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Garuda Asia Mampu Buat Kejutan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement