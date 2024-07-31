Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan

SALAH satu kesulitan para orang tua ketika memberikan makan ke anaknya adalah si anak yang kerap memilih makanan. Pasalnya, berlum tentu makanan yang dipilih anak memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Influencer Rania Aleidoros punya cara unik untuk membiasakan anak mengonsumsi makanan berbeda. Rania mengatakan bahwa makanan yang berpenampilan menarik adalah cara utama untuk memperkenalkan makanan yang berbeda kepada anak-anak.

"Kamu bisa mengubah sayuran menjadi bentuk yang lucu, misalnya mencetak wortel dalam bentuk hati atau bintang, karena anak-anak sangat visual," kata Rania seperti dilansir dari Antara.

Selain mencetak sayur dalam bentuk unik, Rania juga membuat nasi yang disajikan dalam berbagai bentuk dan dekorasi. Untuk santapan di rumah, orang meniru menu rice bowl atau membuat berbagai bentuk rumput laut untuk menu anak-anak.

"Dia menggunakan gambar dinosaurus karena dia sangat menyukai dinosaurus saat itu," tambahnya.

Agar anak-anaknya tidak bosan, Rania bergantian menyantap berbagai jenis makanan asalkan kandungan nutrisinya sesuai. Misalnya saya menggunakan kentang sebagai pengganti nasi, atau tahu atau tempe sebagai pengganti daging.