Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |12:10 WIB
Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan
Anak Sulit Makan. (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu kesulitan para orang tua ketika memberikan makan ke anaknya adalah si anak yang kerap memilih makanan. Pasalnya, berlum tentu makanan yang dipilih anak memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Influencer Rania Aleidoros punya cara unik untuk membiasakan anak mengonsumsi makanan berbeda. Rania mengatakan bahwa makanan yang berpenampilan menarik adalah cara utama untuk memperkenalkan makanan yang berbeda kepada anak-anak.

"Kamu bisa mengubah sayuran menjadi bentuk yang lucu, misalnya mencetak wortel dalam bentuk hati atau bintang, karena anak-anak sangat visual," kata Rania seperti dilansir dari Antara.

Selain mencetak sayur dalam bentuk unik, Rania juga membuat nasi yang disajikan dalam berbagai  bentuk dan dekorasi. Untuk santapan di rumah, orang meniru menu rice bowl atau membuat  berbagai bentuk rumput laut untuk menu anak-anak.

"Dia menggunakan gambar dinosaurus karena dia sangat menyukai dinosaurus saat itu," tambahnya.

Agar anak-anaknya tidak bosan, Rania bergantian menyantap berbagai jenis makanan asalkan kandungan nutrisinya sesuai. Misalnya saya menggunakan kentang sebagai pengganti nasi, atau  tahu atau tempe sebagai pengganti daging.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147913/anak_gtm-s8Eq_large.jpg
Anak Susah Makan? Coba Cek Pola Tidurnya Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147905/anak_menangis-xPK4_large.jpg
Anak Menangis Terus Bukan Berarti Cengeng, Pahami Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067051/anak_sekolah-nQg1_large.jpg
Punya Anak Laki-Laki, Begini Tips Hindarkan Mereka dari Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047089/anak_main_di_playground-RX5A_large.jpg
Playground Indoor Terbesar di Jakarta Pusat Ini Bisa Jadi Inspirasi Habiskan Weekend Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/612/3035178/ayah_anak-elsi_large.jpg
Studi Terbaru Sebut Pria dengan Buah Zakar Kecil Lebih Sayang Anak Loh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement