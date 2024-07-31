Viral Ular Nyebrang Jalan Tengah Malam, Cuma Terjadi di Depok

SEIRING dengan dibangunnya perkotaan, banyak hewan liar mulai kehilangan habitatnya. Tidak heran jika banyak hewan liar yang masuk ke perumahan warga.

Belakangan, viral ular yang diduga ular piton dengan panjang kurang lebih 3 meter menyeberangi Jalan Tole Iskandar, dekat Simpangan, Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu pun terjadi sekira pukul 23.30 WIB.

"Saat ular nyebrang di Jalan Tole Iskandar dekat Simpangan Jatijajar Depok, para pengendara memberi kesempatan ular melintas," tulis video yang diposting di akun @infodepok_id.

Dalam video tersebut, nampak dampak dari ular yang menyebrang tersebut membuat kemacetan. Pasalnya, para pengendara mobil dan sepeda motor tidak ada yang mencoba melewatinya atau bahkan melindasnya, mereka dengan sabar menunggu ular tersebut sampai benar-benar melintas.

Bahkan, ada pengendara yang memilih untuk mengabadikan momen itu menggunakan ponsel mereka. Terdengar suara pria dari balik kamera menduga ular itu muncul dari atas pohon.

Tak ada satupun orang yang berani mengganggu apalagi menangkap ular tersebut.