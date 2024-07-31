5 OOTD Kece Syifa Hadju, Pantas Aja El Rumi Kepincut

SYIFA Hadju memang tengah menjadi sorotan netizen, lantaran semakin mesra dengan El Eumi. Satu demi satu momen manis mereka terungkap dan bikin gemas netizen.

Syifa sendiri memiliki pesona dan paras kecantikan yang memesona. Outfit dan gayanya begitu jadi sorotan dan mencuri perhatian netizen. Syifa memiliki potret outfit dan OOTD yang kece dan cheerful.

Penasaran, seperti apa pose dan gaya cantik Syifa Hadju yang kini makin mesra dengan El Rumi? Yuk simak dari Instagram, @syifahadju,

Cantik Pakai Kebaya



Syifa Hadju terlihat cantik memesona saat mengenakan kebaya. Dalam foto ini, Syifa mengenakan kebaya putih dengan motif bunga-bunga sehingga memberikan kesan modern.

Ia juga memadukannya dengan kain batik campuran warna hijau, orange dan biru yang memberi kesan segar pada penampilannya.

Pesona Syifa Hadju di Tengah Sunset



Pose di tengah matahari terbenam ini juga menambah aura kecantikannya. Syifa begitu memesona dengan busana hitam saat berpose di pinggir pantai saat sunset tiba. Kecantikan mantan kekasih Rizky Nazar ini begitu terpancar di tengah indahnya momen matahari terbenam.

Cantik saat Tampil Berhijab



Pesona Syifa Hadju juga juga begitu elegan saat tampil dengan hijab. Perpaduan outfit mauve dan merah muda menambah kesan manis dan cantik. Wanita 24 tahun ini juga semakin terlihat adem dengan balutan outfit hijab yang memesona.