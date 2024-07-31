Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sonny Septian Masih Down Pasca Alami Penyempitan Pembuluh Darah, Begini Kondisi Terbarunya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:00 WIB
Sonny Septian Masih Down Pasca Alami Penyempitan Pembuluh Darah, Begini Kondisi Terbarunya
Sonny Septian dirawat di rumah sakit. (Foto: Instagram @fairuzarafiq)
A
A
A

ARTIS Fairuz A Rafiq mengatakan bahwa kondisi mental sang suami, Sonny Septian masih down, pasca sakit. Seperti diketahui, Sonny Septian divonis mengalami penyempitan pembuluh darah di bagian otak. Dia pun telah menjalani operasi pada Jumat 26 Juli 2024.

"Mental dia sampai sekarang masih down banget," kata Fairuz A Rafiq di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Ibu tiga anak ini menilai bahwa sang suami masih terkejut karena prosesnya sangat cepat.

"Dia mungkin syok di situ, mentalnya masih kayak, ya karena kan cepat, prosesnya cepat banget. Dan waktu dia dengar hasilnya dari dokter saja dia langsung syok banget gitu. Dan bersyukurnya dokternya juga merangkul kita, baik sama kita," kata Fairuz A Rafiq.

Sonny Septian

Telusuri berita women lainnya
