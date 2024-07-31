Canggih, RS dr Moewardi Solo Siapkan Layanan Pembedahan dengan Robot

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Moewardi Solo tengah menyiapkan rancangan inovasi layanan Laparoscopy Robotic Surgery alias pembedahan menggunakan robot.

Hal itu diungkapkan Direktur RSUD dr Moewardi Solo Cahyono Hadi saat menemui Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana di Gubernuran, Kota Semarang, Rabu (31/7/2024).

“Di RSUD dr Moewardi Solo kita sudah melakukan tindakan operasi dengan laparoscopy, tetapi masih dengan tenaga manusia. Rencana ke depan kita ingin menggunakan robotic, karena lebih presisi dan lebih akurat,” ungkapnya pada keterangan pers Pemprov Jateng.

Dia menyebut, inovasi itu sebagai upaya meningkatkan mutu demi pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Perihal laparoscopy robotic surgery, sebut dia, hingga kini belum ada rumah sakit pelat merah yang memilikinya. Di Indonesia baru ada 2 RS swasta yang sudah menerapkan.

“Infrastruktur penunjang dan SDM harus disiapkan lebih dulu. Kami berencana menyediakan alat itu, RSUD dr Moewardi sudah punya tenaga atau SDM yang akan mengoperasikan alat tersebut,” sambungnya.

Menyiapkan hal itu, tim RSUD Moewardi Solo akan bekerjasama dengan King Chulalongkorn Memorial Hospital dan Faculty of Medicine Chulalongkorn University (MDCU), Thailand. Sebab, di sana sudah memiliki teknologi canggih dan dijadikan sebagai pusat pendidikan pelatihan untuk 50 negara.