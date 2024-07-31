Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Judika Umumkan Duma Riris Hamil Anak Ketiga di Usia 40 Tahun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |15:09 WIB
Judika Umumkan Duma Riris Hamil Anak Ketiga di Usia 40 Tahun
Judika umumkan kehamilan sang istri. (Foto: Instagram @duma_riris)
A
A
A

JUDIKA mengumumkan kabar bahagia. Sang istri, Duma Riris tengah hamil anak ketiga. Lewat akun Instagramnya, Judika meminta doa semoga sang istri diberikan kesehatan untuk kehamilan anak ketiganya, di usia 40 tahun.

"Kabar baik dari kami. Sebentar lagi kakak Cleo sama Judeo punya adik. Doakan ya semuanya lancar, istriku @duma_riris sehat sehat sampe lahiran nanti," tulis Judika, di Instagram @jud1ka, Selasa (30/7/2024).

Dalam video yang diunggah itu, Judika juga mengatakan bahwa kehamilan sang istri kini sudah memasuki trimester dua.

"Iya jadi berita gembiranya adalah istriku sedang mengandung. Jadi sudah on the way 6 bulan," ungkap Judika.

Duma Riris dan Judika

