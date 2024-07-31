Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Kasus Sedot Lemak, Dinkes Depok Sebut Klinik WSJ Miliki Izin Sebagai Klinik Pratama

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |02:00 WIB
Viral Kasus Sedot Lemak, Dinkes Depok Sebut Klinik WSJ Miliki Izin Sebagai Klinik Pratama
Viral kasus sedot lemak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEPALA Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok, Mary Liziawati buka suara bahwa klinik kecantikan 'WSJ Beauty' memiliki izin sebagai klinik pratama. Diketahui wanita muda asal Medan, Sumatera Utara berinisial ENS (30) tewas diduga menjadi korban malapraktik usai sedot lemak di klinik tersebut beberapa hari lalu.

"Izin klinik sudah ada. Klinik Pratama," kata Mary saat dikonfirmasi, Senin 29 Juli 2024

Mary menambahkan Dinkes Depok telah meminta klinik WSJ untuk membuat laporan kronologis tertulis biar kasus itu jelas.

"Kami sudah minta laporan kronologis tertulis," ucapnya.

Sebelumnya, polisi sedang menyelidiki kasus dugaan malpraktik terhadap pasien berinisial ENS (30).

Halaman:
1 2
      
