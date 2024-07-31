Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cara Menuju ke Curug Malela, The Little Niagara Menakjubkan Punya Bandung

Rizka Diputra , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:58 WIB
Cara Menuju ke Curug Malela, <i>The Little</i> Niagara Menakjubkan Punya Bandung
Curug Malela, Bandung (Foto: Instagram/@curugmalela.id)
A
A
A

BANDUNG memang tak pernah kehabisan destinasi wisata alam memukau. Sebut saja Ranca Upas, Kawah Putih, hingga Gunung Tangkuban Perahu yang sudah populer hingga ke mancanegara.

Namun, pernahkah Anda mendengar Curug Malela? Curug atau air terjun satu ini bisa dibilang letaknya cukup tersembunyi.

Meski demikian, ketika sampai di Curug Malela, semua rasa penat yang beberapa hari belakangan meliputi, seolah lenyap seketika. 

Betapa tidak, bayangkan saja suara riuh dari derasnya terjunan air ditambah lagi dengan nuansa hijau di sekelilingnya, tentu akan membuat hati tenang bukan?

Terlebih, curug yang berlokasi di Desa Cicadas, Kecamatan Rongga-Gununghalu bukan hanya menyuguhkan satu air terjun, melainkan lima. Masing-masing mengalir deras berdekatan dari ketinggian sekitar 60 meter.

5 Air Terjun Terindah di Jawa Barat

Saking derasnya, bagian bawah air terjun di Curug Malela pun membentuk kolam air cukup dalam. Bagi si jago berenang, boleh dicoba sensasi mengarungi kolam hasil kucuran air terjun diiringi udara sejuk dan hawa dingin yang sanggup merilekskan pikiran.

Namun, kalau sekiranya tidak bisa berenang, Anda sebaiknya perlu hati-hati. Pasalnya, kolam tersebut diperkirakan memiliki kedalaman hingga 1,5 meter.

Suasana Curug Malela semakin komplit dengan kehadiran bebatuan besar tersebar di area kolam. Perpaduan antara segarnya air, visual hijau memanjakan mata, serta batu alami, mampu membuat pengunjung betah berlama-lama.

 

Halaman:
1 2
      
